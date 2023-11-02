Фінська поліція проводить обшуки на острові російського мільярдера
Про це пише Yle.
"Під час обшуку на місці судові пристави шукали активи, які підлягають арешту та заморожуванню, а також слідчі матеріали. Управління зі стягнення боргів звернулося до Департаменту поліції Східної Фінляндії за офіційною допомогою для підтримки цього завдання", - заявив голова спеціального підрозділу Національного правоохоронного органу Акі Віртанен.
Він не надав будь-які інші подробиці: чи була операція пов'язана з санкціями проти росії.
Касаєв придбав острів Котасаарі на південному сході Фінляндії 3 роки тому. Муніципалітет Пуумала надав винятковий дозвіл для побудови приватної вілли площею 420 кв м на острові.
Також був дозвіл на зведення гостьового будинку на 530 кв м і приміщення для персоналу: 150 кв м, але поява вертолітного майданчика на острові стала несподіванкою для муніципалітету. Його росіянин не вносив в план статусу прибережної зони.
Кесаєв в санкційному списку з минулої весни.
Він володів приблизно половиною заводу, який виробляв зброю для російської армії.
Крім того, його підозрюють у зв'язках з ФСБ рф.
Раніше Фінляндія конфіскувала арену, яка належить російським олігархам.