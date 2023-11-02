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Фінська поліція проводить обшуки на острові російського мільярдера

02 листопада 2023, 16:32
Фінська поліція проводить обшуки на острові російського мільярдера
Фото: з відкритих джерел
Правоохоронні органи Фінляндії провели обшуки на острові Котасаарі, який належить російському мільярдеру Ігорю Кесаєву.

Про це пише Yle.

"Під час обшуку на місці судові пристави шукали активи, які підлягають арешту та заморожуванню, а також слідчі матеріали. Управління зі стягнення боргів звернулося до Департаменту поліції Східної Фінляндії за офіційною допомогою для підтримки цього завдання", - заявив голова спеціального підрозділу Національного правоохоронного органу Акі Віртанен. 

Він не надав будь-які інші подробиці: чи була операція пов'язана з санкціями проти росії. 

Касаєв придбав острів Котасаарі на південному сході Фінляндії 3 роки тому. Муніципалітет Пуумала надав винятковий дозвіл для побудови приватної вілли площею 420 кв м на острові. 

Також був дозвіл на зведення гостьового будинку на 530 кв м і приміщення для персоналу: 150 кв м, але поява вертолітного майданчика на острові стала несподіванкою для муніципалітету. Його росіянин не вносив в план статусу прибережної зони.

Кесаєв в санкційному списку з минулої весни. 

Він володів приблизно половиною заводу, який виробляв зброю для російської армії.

Крім того, його підозрюють у зв'язках з ФСБ рф.

Раніше Фінляндія конфіскувала арену, яка належить російським олігархам.

 

Фінляндіяобшукикасаєв

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