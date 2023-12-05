Фінські фірми підозрюють у відправці росії майже 3500 дронів

Дві компанії з Фінляндії підозрюють у відправці в рф дронів, які потрапили під санкції Євросоюзу.

Про це повідомляє Yle,

За даними фінської митниці, компанії могли експортувати в росію товарів на суму понад €3 млн. Мова йде про 3500 дронів.

Фінські митники додали, що, згідно з митними деклараціями, вантажі прямували в іншу країну, але є підозри, що вони потрапили саме в росію.

Також є підозра, що за компаніями стоїть одна людина. Наразі у цій справі 6 підозрюваних.

Справа розслідується за фактом порушення митних правил при обтяжуючих обставинах і експорту військового обладнання. Далі її передадуть до суду вже цього місяця.

Крім того, ми писали, що Фінська компанія експортувала в росію запчастини для вантажівок на мільйони євро.