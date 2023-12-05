Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Фінські фірми підозрюють у відправці росії майже 3500 дронів

05 грудня 2023, 16:31
Фінські фірми підозрюють у відправці росії майже 3500 дронів
Фото: www.ekathimerini.com
Дві компанії з Фінляндії підозрюють у відправці в рф дронів, які потрапили під санкції Євросоюзу.

Про це повідомляє Yle

За даними фінської митниці, компанії могли експортувати в росію товарів на суму понад €3 млн. Мова йде про 3500 дронів.

Фінські митники додали, що, згідно з митними деклараціями, вантажі прямували в іншу країну, але є підозри, що вони потрапили саме в росію.

Також є підозра, що за компаніями стоїть одна людина. Наразі у цій справі 6 підозрюваних.

Справа розслідується за фактом порушення митних правил при обтяжуючих обставинах і експорту військового обладнання. Далі її передадуть до суду вже цього місяця.

Крім того, ми писали, що Фінська компанія експортувала в росію запчастини для вантажівок на мільйони євро

 
РосіядрониФінляндія

Останні матеріали

Небезпечний конфлікт, про який ніхто не говорить. Вибухонебезпечне Південно-Китайське море – The Atlantic
Політика
Небезпечний конфлікт, про який ніхто не говорить. Вибухонебезпечне Південно-Китайське море – The Atlantic
Переклад iPress – 05 грудня 2023, 16:00
Прорахунки і розбіжності щодо наступу між США та Україною. Чи слід було захищати Бахмут і чи якісну техніку надавав Захід – Washington Post
Політика
Прорахунки і розбіжності щодо наступу між США та Україною. Чи слід було захищати Бахмут і чи якісну техніку надавав Захід – Washington Post
Переклад iPress – 05 грудня 2023, 12:21
Дипломати і генерали США наполегливо радять Байдену дати Україні зброю. І розпочати процес її вступу до НАТО – Atlantic Council
Політика
Дипломати і генерали США наполегливо радять Байдену дати Україні зброю. І розпочати процес її вступу до НАТО – Atlantic Council
Переклад iPress – 05 грудня 2023, 08:13
В Україні мир зараз означає війну пізніше. Відповідь ексдипломатів США американським посіпакам Валдайського клубу – The Bulwark
Політика
В Україні мир зараз означає війну пізніше. Відповідь ексдипломатів США американським посіпакам Валдайського клубу – The Bulwark
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 17:00
Ні, путін не
Політика
Ні, путін не "виграє війну". The Economist помиляється, як і в лютому 2022 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 11:50
ФАБи, КАБи або МПК/УМПК. Як росіяни модернізують свої планерні бомби, і ті завдають колосальної шкоди. Частина 2 – Том Купер
Технології
ФАБи, КАБи або МПК/УМПК. Як росіяни модернізують свої планерні бомби, і ті завдають колосальної шкоди. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 00:20
Генрі Кіссінджер і
Політика
Генрі Кіссінджер і "Страшний суд" Мікеланджело. Один із найбільших монстрів ХХ століття – Бен Бургіс
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 14:16
Схоже, путін поки що виграє війну в Україні. Виграє у Заходу – The Economist
Політика
Схоже, путін поки що виграє війну в Україні. Виграє у Заходу – The Economist
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 12:37
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється