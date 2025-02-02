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ПОЛІТИКА

Фінський прем'єр про загрози Трампа щодо тарифів: ЄС має діяти єдино

02 лютого 2025, 20:58
Фінський прем'єр про загрози Трампа щодо тарифів: ЄС має діяти єдино
Фото: korrespondent.net
ЄС обдумає свою позицію та потенційну відповідь.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо прокоментував наміри президента США Дональда Трампа запровадити тарифи на імпорт із ЄС, назвавши ситуацію “дуже серйозною”.

Про це повідомляє Yle.

За словами Орпо, лідери ЄС у понеділок, 3 лютого, на неформальному саміті обговорять це питання. Зокрема, вони обдумають позицію та відповідь, якщо Трамп реалізує свої погрози.

"Це, звісно, ​​дуже серйозна ситуація. Ми вже бачили, що він також реалізує свої торговельно-політичні погрози. Але поки що жодних конкретних пропозицій не було.  Зараз важливо діяти в межах ЄС єдино, рішуче, координувати дії та обмірковувати переговорну позицію", – сказав Орпо.

Він нагадав, що Штати готові постачати, наприклад, великі обсяги СПГ до Європи — якій потрібен газ на тлі намагань відмовитися від російських енергоносіїв.

"Це один із хороших прикладів того, як ми можемо вирівняти торговельний баланс із США", – припустив прем'єр Фінляндії.

Трамп днями заявив про намір запровадити тарифи проти ЄС, оскільки Союз, за його словами, “погано поводиться із США”. Новий американський президент погрожував тарифами низці країн і вже запровадив мита у 25% для Канади та Мексики та 10% для Китаю. Мексика та Канада оголосили про заходи у відповідь на рішення Трампа, а Китай пообіцяв подати скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ).

Дональд ТрампФінляндіяЄвросоюз

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