Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Фінський суд заарештував тіньовий танкер рф Eagle S

21 січня 2025, 12:19
Фінський суд заарештував тіньовий танкер рф Eagle S
Фото: yvu.com.ua
Він міг пошкодити кабелі в Балтійському морі.

Окружний суд Гельсінкі задовольнив клопотання компаній Fingrid, Elisa та Elering про арешт танкера Eagle S, який підозрюють у навмисному пошкодженні кабелів зв'язку у Балтійському морі.

Про це повідомляє німецький DW.

Судове рішення ухвалено за клопотанням компаній, яким належать кабелі, а це фінських Fingrid та Elisa, і естонської Elering. 

Компанії спільно володіють електричним кабелем Estlink 2, а Elisa є єдиним власником двох телекомунікаційних кабелів, прокладених з Фінляндії до Естонії. 

Компанії вказують, що відповідальна за завдану шкоду судноплавна компанія Caravella з ОАЕ, якій належить танкер Eagle S.

Розслідування справи про пошкодження кабелів досі триває.

Загальну суму збитків також не визначено. 

Нагадаємо, що клопотання про арешт танкера Eagle S подала і компанія Cinia, якій належить кабель C-Lion1, який з'єднує Німеччину та Фінляндію по дну Балтійського моря, і який був пошкоджений у середині листопада 2024 року.

Раніше ми писали, що фінська митниця не відкриватиме кримінальну справу проти екіпажу російського танкера Eagle S.

В кінці грудня фахівці повідомили про вихід з ладу чотирьох кабелів зв'язку у Балтійському морі. 

 
Фінляндіясудбалтійське моретанкер

Останні матеріали

Інавгурація Трампа. Хто сповнений оптимізму, а хто – страху?
Політика
Інавгурація Трампа. Хто сповнений оптимізму, а хто – страху?
Переклад iPress – 21 січня 2025, 12:02
Про глибокі удари обох сторін. Як це росіяни не влучили у
Політика
Про глибокі удари обох сторін. Як це росіяни не влучили у "суперсекретну базу НАТО" на глибині 900 м? – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 січня 2025, 06:45
Хто цього разу приборкає Дональда Трампа? Крутіться, крутіться задля мандрівного цирку Білого дому – Саймон Тісдалл
Політика
Хто цього разу приборкає Дональда Трампа? Крутіться, крутіться задля мандрівного цирку Білого дому – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 20 січня 2025, 15:24
За мить до нового світу. Чи збережуться санкції за Трампа та про роль українських глибоких ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
За мить до нового світу. Чи збережуться санкції за Трампа та про роль українських глибоких ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 січня 2025, 12:34
І знов про некомпетентність командування. Україна фактично втратила ще одну бригаду – Том Купер
Політика
І знов про некомпетентність командування. Україна фактично втратила ще одну бригаду – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2025, 01:52
Політика
"Це не на часі... зараз". Потрібна зміна принципів і схеми побудови укріплень – Том Купер
Переклад iPress – 17 січня 2025, 12:59
Чому Гренландія? А Канада, Мексика, Панама... – Тімоті Снайдер
Політика
Чому Гренландія? А Канада, Мексика, Панама... – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 17 січня 2025, 07:46
Взаємна вигода? путінське державне телебачення заговорило про поділ Гренландії з Трампом – Джулія Девіс
Політика
Взаємна вигода? путінське державне телебачення заговорило про поділ Гренландії з Трампом – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2025, 14:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється