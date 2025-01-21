Фінський суд заарештував тіньовий танкер рф Eagle S
Окружний суд Гельсінкі задовольнив клопотання компаній Fingrid, Elisa та Elering про арешт танкера Eagle S, який підозрюють у навмисному пошкодженні кабелів зв'язку у Балтійському морі.
Про це повідомляє німецький DW.
Судове рішення ухвалено за клопотанням компаній, яким належать кабелі, а це фінських Fingrid та Elisa, і естонської Elering.
Компанії спільно володіють електричним кабелем Estlink 2, а Elisa є єдиним власником двох телекомунікаційних кабелів, прокладених з Фінляндії до Естонії.
Компанії вказують, що відповідальна за завдану шкоду судноплавна компанія Caravella з ОАЕ, якій належить танкер Eagle S.
Розслідування справи про пошкодження кабелів досі триває.
Загальну суму збитків також не визначено.
Нагадаємо, що клопотання про арешт танкера Eagle S подала і компанія Cinia, якій належить кабель C-Lion1, який з'єднує Німеччину та Фінляндію по дну Балтійського моря, і який був пошкоджений у середині листопада 2024 року.
Раніше ми писали, що фінська митниця не відкриватиме кримінальну справу проти екіпажу російського танкера Eagle S.
В кінці грудня фахівці повідомили про вихід з ладу чотирьох кабелів зв'язку у Балтійському морі.