Фінський суд заарештував тіньовий танкер рф Eagle S

Він міг пошкодити кабелі в Балтійському морі.

Окружний суд Гельсінкі задовольнив клопотання компаній Fingrid, Elisa та Elering про арешт танкера Eagle S, який підозрюють у навмисному пошкодженні кабелів зв'язку у Балтійському морі.

Про це повідомляє німецький DW.

Судове рішення ухвалено за клопотанням компаній, яким належать кабелі, а це фінських Fingrid та Elisa, і естонської Elering.

Компанії спільно володіють електричним кабелем Estlink 2, а Elisa є єдиним власником двох телекомунікаційних кабелів, прокладених з Фінляндії до Естонії.

Компанії вказують, що відповідальна за завдану шкоду судноплавна компанія Caravella з ОАЕ, якій належить танкер Eagle S.

Розслідування справи про пошкодження кабелів досі триває.

Загальну суму збитків також не визначено.

Нагадаємо, що клопотання про арешт танкера Eagle S подала і компанія Cinia, якій належить кабель C-Lion1, який з'єднує Німеччину та Фінляндію по дну Балтійського моря, і який був пошкоджений у середині листопада 2024 року.

Раніше ми писали, що фінська митниця не відкриватиме кримінальну справу проти екіпажу російського танкера Eagle S.

В кінці грудня фахівці повідомили про вихід з ладу чотирьох кабелів зв'язку у Балтійському морі.