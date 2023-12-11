Фінський суд знову арештував неонациста Петровського "Русича"
Про це пише Yle.
Прикордонники вимагали продовження арешту для Воїслава Тордена (нове ім'я і прізвище неонациста Яна Петровського) під псевдонімом "Русич".
Проте районний суд вирішив приховати особу затриманого, однак розгляд стосувався конкретно Тордена, пише видання.
В кінці минулого тижня суд Фінляндії відмовився екстрадувати до України лідера неонацистської ДШРН “Русич” і відпустив його.
Петровський перебуває під санкціями ЄС та США, як один із командирів ДШРГ “Русич”. Його добровольчий загін воює на Донбасі з 2014 року на боці російських окупантів. У “Русичі” відкрито заявляють про свої ультраправі погляди.