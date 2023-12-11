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Фінський суд знову арештував неонациста Петровського "Русича"

11 грудня 2023, 18:54
Фінський суд знову арештував неонациста Петровського
Ян Петровський (справа). Фото: nrk.no
Сьогодні суд Фінляндії знову відправив під варту російського неонациста Яна Петровського.

Про це пише Yle.

Прикордонники вимагали продовження арешту для Воїслава Тордена (нове ім'я і прізвище неонациста Яна Петровського) під псевдонімом "Русич".

Проте районний суд вирішив приховати особу затриманого, однак розгляд стосувався конкретно Тордена, пише видання. 

В кінці минулого тижня суд Фінляндії відмовився екстрадувати до України лідера неонацистської ДШРН “Русич” і відпустив його

Петровський перебуває під санкціями ЄС та США, як один із командирів ДШРГ “Русич”. Його добровольчий загін воює на Донбасі з 2014 року на боці російських окупантів. У “Русичі” відкрито заявляють про свої ультраправі погляди.

 
ФінляндіяПетровськийРусичТорден

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