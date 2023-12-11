Фінський суд знову арештував неонациста Петровського "Русича"

Сьогодні суд Фінляндії знову відправив під варту російського неонациста Яна Петровського.

Про це пише Yle.

Прикордонники вимагали продовження арешту для Воїслава Тордена (нове ім'я і прізвище неонациста Яна Петровського) під псевдонімом "Русич".

Проте районний суд вирішив приховати особу затриманого, однак розгляд стосувався конкретно Тордена, пише видання.

В кінці минулого тижня суд Фінляндії відмовився екстрадувати до України лідера неонацистської ДШРН “Русич” і відпустив його.

Петровський перебуває під санкціями ЄС та США, як один із командирів ДШРГ “Русич”. Його добровольчий загін воює на Донбасі з 2014 року на боці російських окупантів. У “Русичі” відкрито заявляють про свої ультраправі погляди.