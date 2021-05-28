БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИФінансову звітність компаній оприлюднили на Єдиному порталі відкритих даних – у відкритому доступі тепер можна переглянути розмір сплачених податків та доходи підприємств.
Читайте також: Обсяг виданих "Доступних кредитів 5-7-9%" перевищив 42 мільярдиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фінзвітність компаній тепер можна переглядати у відкритому доступі
Розуміння ринку дозволяє створити якісний та потрібний продукт, в цілому розвиває бізнес в Україні та відкриває можливості для зростання іноземних інвестицій
Фото: Фінанси 24
Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Так, Державна податкова служба оприлюднила фінзвітність компаній на Єдиному порталі відкритих даних та на власному веб-порталі. Ця інформація містить відомості щодо доходів, збитків, активів та коштів, які знаходяться на балансі.
"Тривалий час бізнес в Україні не мав легального доступу до фінзвітності. У результаті, підприємці не могли приймати зважених рішень про співпрацю з партнерами, а іноземні компанії - оцінити реальну ситуацію на ринку України.
Розуміння ринку дозволяє створити якісний та потрібний продукт, в цілому розвиває бізнес в Україні та відкриває можливості для зростання іноземних інвестицій", – написав Федоров у своєму Facebook.
Як зазначив очільник Мінцифри, відкрита фінзвітність допоможе українському бізнесу також краще оцінити розвиток своєї компанії відносно ключових конкурентів, зрозуміти свою частку ринку та зменшити ризик співпраці з компаніями-одноденками.
Раніше ця інформація була конфіденційною за винятком приватних акціонерних товариств - їхня звітність була відкритою і вони були зобов’язані її регулярно публікувати.
Читайте також: Обсяг виданих "Доступних кредитів 5-7-9%" перевищив 42 мільярди
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 05 2021 11:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Компанії Держкосмосу отримали понад 800 мільйонів збитків
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам
No articles