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Фінзвітність компаній тепер можна переглядати у відкритому доступі

Розуміння ринку дозволяє створити якісний та потрібний продукт, в цілому розвиває бізнес в Україні та відкриває можливості для зростання іноземних інвестицій
Фінансову звітність компаній оприлюднили на Єдиному порталі відкритих даних – у відкритому доступі тепер можна переглянути розмір сплачених податків та доходи підприємств.
Фінзвітність компаній тепер можна переглядати у відкритому доступі Фото: Фінанси 24
Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
 
Так, Державна податкова служба оприлюднила фінзвітність компаній на Єдиному порталі відкритих даних та на власному веб-порталі. Ця інформація містить відомості щодо доходів, збитків, активів та коштів, які знаходяться на балансі.
 
"Тривалий час бізнес в Україні не мав легального доступу до фінзвітності. У результаті, підприємці не могли приймати зважених рішень про співпрацю з партнерами, а іноземні компанії - оцінити реальну ситуацію на ринку України. 
 
Розуміння ринку дозволяє створити якісний та потрібний продукт, в цілому розвиває бізнес в Україні та відкриває можливості для зростання іноземних інвестицій", – написав Федоров у своєму Facebook.
 
Як зазначив очільник Мінцифри, відкрита фінзвітність допоможе українському бізнесу також краще оцінити розвиток своєї компанії відносно ключових конкурентів, зрозуміти свою частку ринку та зменшити ризик співпраці з компаніями-одноденками.
 
Раніше ця інформація була конфіденційною за винятком приватних акціонерних товариств - їхня звітність була відкритою і вони були зобов’язані її регулярно публікувати.

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28 05 2021 11:55
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