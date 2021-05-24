Обсяг виданих "Доступних кредитів 5-7-9%" перевищив 42 мільярди Найбільше, а саме 19,1 млрд грн видано у якості антикризових кредитів

Від початку програми "Доступних кредитів" під 5, 7 та 9% профінансовано позик на 42,2 мільярда гривень, за тиждень знову видали кредитів на понад мільярд.

Фото: Dilo.ua

Усього видано вже 16 434 кредитів. З загальної суми 17,5 млрд грн спрямовано на рефінансування попередніх позик; 5,6 млрд грн - на інвестиції, повідомляє "Економічна правда". Найбільше, а саме 19,1 млрд грн видано у якості антикризових кредитів. Протягом тижня 17 - 21 травня банки видали 524 кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн. Наразі Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 30 банками. Фото: Міністерство фінансів України Нагадаємо, що Уряд змінив умови програми "Доступні кредити 5-7-9%" для підтримки бізнесу.

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