Фірсов: Пожежу під Чорнобилем загасили - дуже допоміг дощ
Про це повідомив виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов у Facebook, зазначає "Укрінформ".
"Якщо коротко - пожежу вдалося загасити, дуже допоміг дощ. Рівень радіаційного фону постійно вимірюється, але ті данні які є в нас, - у цілому в нормі. Вогнебоцям, які 10 діб боролися з пожежою, треба сказати велике дякую", - заявив він.
Водночас, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, станом на 10 годину 14 квітня у Зоні відчуження тривало гасіння пожеж на території Корогодського, Дитятківського, Паришівського, Луб'янського та Денисовицького лісництв. Відкритого вогню не було. Спостерігалоя незначне тління лісової підстилки окремими осередками.
Як повідомили в ДСНС, радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ - 0,012 мР/год, Київська область - в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год).
Як повідомлялося, рятувальники ДСНС з 4 квітня гасять масштабну пожежу в Чорнобильській зоні.
13 квітня уряд виділив 44,86 млн грн з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов’язаних з пожежами в Чорнобильській зоні відчуження.
Нагадаємо, що пожежа в чорнобильській зоні - найбільша з часів аварії у 1986-му
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