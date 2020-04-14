Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Фірсов: Пожежу під Чорнобилем загасили - дуже допоміг дощ

13 квітня уряд виділив 44,86 млн грн з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов’язаних з пожежами в Чорнобильській зоні відчуження
Пожежу в Чорнобильській зоні відчуження вдалося загасити.
Фірсов: Пожежу під Чорнобилем загасили - дуже допоміг дощ Фото: Укрінформ

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов у Facebook, зазначає "Укрінформ".

"Якщо коротко - пожежу вдалося загасити, дуже допоміг дощ. Рівень радіаційного фону постійно вимірюється, але ті данні які є в нас, - у цілому в нормі. Вогнебоцям, які 10 діб боролися з пожежою, треба сказати велике дякую", - заявив він.

Водночас, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, станом на 10 годину 14 квітня у Зоні відчуження тривало гасіння пожеж на території Корогодського, Дитятківського, Паришівського, Луб'янського та Денисовицького лісництв. Відкритого вогню не було. Спостерігалоя незначне тління лісової підстилки окремими осередками.

Як повідомили в ДСНС, радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ - 0,012 мР/год, Київська область - в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год).

Як повідомлялося, рятувальники ДСНС з 4 квітня гасять масштабну пожежу в Чорнобильській зоні.

13 квітня уряд виділив 44,86 млн грн з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов’язаних з пожежами в Чорнобильській зоні відчуження.

Нагадаємо, що пожежа в чорнобильській зоні - найбільша з часів аварії у 1986-му

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 04 2020 15:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
​​Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей

​​Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.