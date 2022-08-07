НОВИНИМіжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг Білорусі в іноземній валюті з рівня ССС до переддефолтного С, що означає початок дефолту або процесу, подібного до дефолту, або бездіяльність емітента.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Fitch може визнати дефолт за білоруськими єврооблігаціями: ключова дата – 13 липня
Перший платіж у місцевій валюті для виплати відсотків за єврооблігаціями 2027 року в доларах було здійснено 29 червня. Це суперечить документації щодо облігацій, яка не допускає розрахунків в альтернативних валютах
Фото: з вільних джерел
Про це йдеться у повідомленні Fitch.
Так агентство відреагувало на нещодавнє рішення білоруського уряду та Мінфіну виконувати зобов'язання щодо єврооблігацій у білоруських рублях
"Зниження рейтингу послідувало за оголошенням Міністерством фінансів 29 червня про спільну постанову Ради міністрів та Національного банку Білорусі про те, що платежі з єврооблігацій у доларах США натомість будуть переводитись у білоруських рублях на рахунок у "Беларусбанку", доступний платіжному агенту.
Перший платіж у місцевій валюті для виплати відсотків за єврооблігаціями 2027 року в доларах було здійснено 29 червня. Це суперечить документації щодо облігацій, яка не допускає розрахунків в альтернативних валютах", - заявили в агентстві.
Fitch зазначає, що пільговий період з цього платежу спливає 13 липня. Якщо його не буде зроблено відповідно до умов емісії, то агентство вважатиме це дефолтом і здійснить відповідні рейтингові дії.
Дефолтом Fitch також вважатиме обмін єврооблігацій на держоблігації, розміщені на внутрішньому ринку, номіновані в доларах, але розрахунки за якими вестимуться у білоруських рублях.
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08 07 2022 13:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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