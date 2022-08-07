Fitch може визнати дефолт за білоруськими єврооблігаціями: ключова дата – 13 липня

Перший платіж у місцевій валюті для виплати відсотків за єврооблігаціями 2027 року в доларах було здійснено 29 червня. Це суперечить документації щодо облігацій, яка не допускає розрахунків в альтернативних валютах

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг Білорусі в іноземній валюті з рівня ССС до переддефолтного С, що означає початок дефолту або процесу, подібного до дефолту, або бездіяльність емітента.

Про це йдеться у повідомленні Fitch.

Так агентство відреагувало на нещодавнє рішення білоруського уряду та Мінфіну виконувати зобов'язання щодо єврооблігацій у білоруських рублях

"Зниження рейтингу послідувало за оголошенням Міністерством фінансів 29 червня про спільну постанову Ради міністрів та Національного банку Білорусі про те, що платежі з єврооблігацій у доларах США натомість будуть переводитись у білоруських рублях на рахунок у "Беларусбанку", доступний платіжному агенту.

Перший платіж у місцевій валюті для виплати відсотків за єврооблігаціями 2027 року в доларах було здійснено 29 червня. Це суперечить документації щодо облігацій, яка не допускає розрахунків в альтернативних валютах", - заявили в агентстві.

Fitch зазначає, що пільговий період з цього платежу спливає 13 липня. Якщо його не буде зроблено відповідно до умов емісії, то агентство вважатиме це дефолтом і здійснить відповідні рейтингові дії.

Дефолтом Fitch також вважатиме обмін єврооблігацій на держоблігації, розміщені на внутрішньому ринку, номіновані в доларах, але розрахунки за якими вестимуться у білоруських рублях.