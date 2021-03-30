Fitch підтвердило рейтинг "Нафтогазу" "B" зі стабільним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг дефолту емітента (РДЕ) НАК "Нафтогаз України" в іноземній валюті на рівні "B", прогноз "стабільний".

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Згідно з прес-релізом Fitch, зрівняння рейтингів "Нафтогазу" з рейтингом України відображає міцний зв'язок компанії з державою", пише "Інтерфакс-Украна". "Підтвердження рейтингів відображає тривале зрівнювання рейтингів "Нафтогазу" з рейтингами України ("B"/"стабільний") згідно з рейтинговими критеріями Fitch для компаній, пов'язаних із державою", - йдеться в повідомленні. Важливо: "Нафтогаз" вирішив повернути річний тариф для населення з 1 травня

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