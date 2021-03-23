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"Нафтогаз" вирішив повернути річний тариф для населення з 1 травня

Відповідний тариф буде доступний з 1 травня
НАК "Нафтогаз України" завершила розробку річного тарифу на газ - тарифу, який визначає єдину ціну на газ протягом року.
"Нафтогаз" вирішив повернути річний тариф для населення з 1 травня Фото: Наш Київ

"Переваги річного тарифу та його гнучкість вже оцінили споживачі ГК "Нафтогаз України". Настав час масштабувати цей досвід на всю країну. Наші клієнти, які обрали восени тариф "Річний", досі платять за газ за ціною, яка була на момент підписання договору", - зазначив Андрій Коболєв, голова правління НАК, пише "РБК-Україна".

За його словами, зараз завершується робота над новими пропозиціями для домогосподарств, які будуть доступні з початку травня.

Крім того, група "Нафтогаз" готова надати можливість купувати газ за річним тарифом постачальникам, які працюють на роздрібному ринку для населення.

Таким чином, компанія знову вводить річний тариф. "Нафтогаз" пропонував річний тариф для населення протягом серпня-грудня 2020 року. В кінці року він становив 6,45 грн/куб. м з ПДВ.

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23 03 2021 16:27
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