НОВИНИПідвищення рейтингу відбулося завдяки реструктуризацію зовнішнього боргу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Fitch підвищив кредитний рейтинг України в іноземній валюті до ймовірного дефолту
Фото з вільного доступу
Агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня "RD" (обмежений дефолт) до "CC" (імовірний дефолт).
"Майже $6 мільярдів основної суми та відсотків за українськими єврооблігаціями було відстрочено на 24 місяці, зменшуючи тиск щодо обслуговування Україною зовнішнього боргу на тлі скорочення її міжнародних резервів і гострих потреб у видатках, пов'язаних із війною. Реструктуризація отримала згоду 75% власників облігацій (за сукупною основною сумою), що перевищує мінімально необхідні 66,7%", - цитує повідомлення агентство УНІАН.
Fitch зазначає, що існують невирішені ризики стійкості боргу, що є результатом нападу росії. В агентстві вважають, що війна з рф триватиме і у 2023 році, що збільшуватиме державний борг України, рівень якого буде вище 100%, посилюватиме інфляційний і зовнішній тиск в умовах невизначеності джерел фінансування дефіциту.
"Таким чином, на нашу думку, ширша реструктуризація комерційного боргу уряду є ймовірною, хоча терміни невизначені", - заявили у Fitch. Уточнюється, що рейтинг відображає "підвищений геополітичний ризик і ризик безпеки, невеликі міжнародні резерви, які скорочуються, дуже слабкі державні фінанси, величезні економічні та людські втрати через війну, високу інфляцію та макроволатильність".
Як повідомляв iPress, раніше у серпні міжнародні рейтингові агентства S&P і Fitch знизили рейтинги України в іноземній валюті до вибіркового дефолту та обмеженого дефолту.
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