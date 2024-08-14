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Fitch погіршило рейтинг України

14 серпня 2024, 12:09
Fitch погіршило рейтинг України
Фото: gettyimages.com
Причиною став початок реструктуризації єврооблігацій.

Рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило кредитний рейтинг України у зв'язку з початком реструктуризації єврооблігацій.

Про це повідомляється на сайті агентства.

Рейтинг України знизився з "C" до рівня "RD" (обмежений дефолт), а євробондів-2026 на 750 млн доларів, за якими Україна не сплатила купон, – до рівня "D".

"Зниження рейтингу до рівня "RD" слідує за закінченням 10-денного пільгового періоду для виплати купонного доходу за єврооблігаціями на 750 млн дол, що мав відбутися 1 серпня. Це означає дефолт відповідно до критеріїв Fitch", - йдеться на сайті. 

В агентстві додали, що 18 липня парламент України ухвалив закон, який дозволяє уряду тимчасово призупинити виплати за державним та гарантованим державою зовнішнім боргом до завершення угоди про реструктуризацію з кредиторами.

"9 серпня український уряд офіційно оголосив про початок процедури отримання згоди на реструктуризацію єврооблігацій. На думку агентства, така операція є обміном проблемного боргу, бо йдеться про списання частини тіла кредиту та відсотків, а також продовження термінів погашення облігацій", - додали у Fitch.

В кінці липня Fitch понизило рейтинг України в іноземній валюті.

 

УкраїнаFitch

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