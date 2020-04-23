Fitch погіршив прогноз кредитного рейтингу України та очікує падіння економіки на 6,5%

На 2021 рік Fitch прогнозує економічне зростання України на 3,5%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило кредитний рейтинг України на рівні "B", однак очікує на падіння економіки у 2020 році на 6,5%.

Про це йдеться у звіті агенції, пише "Громадське".

"Перегляд прогнозу відображає значний вплив пандемії COVID-19 на зростання економіки України та її бюджет", - йдеться у звіті.

Там зазначають, що через пандемію коронавірусу українська економіка у 2020 році впаде на 6,5% проти зростання на 3,2% у 2019 році. Обсяги переказів українських трудових мігрантів, за розрахунками Fitch, знизяться на 7,8% проти минулорічних.

За прогнозами агенції, шок від економічної кризи для України буде не таким суттєвим, як для інших країн, зокрема тому, що сектор туризму (який постраждав від пандемії та карантину чи не найбільше) в Україні не такий розвинутий. Натомість агропромисловість, яка в Україні розвинута сильніше, від пандемії постраждає менше.

На 2021 рік Fitch прогнозує економічне зростання України на 3,5%.

Нагадаємо, що Криклій прогнозує, що після карантину в Україні відбудеться бум зростання економіки