Fitch погіршив прогноз кредитного рейтингу України та очікує падіння економіки на 6,5%
Про це йдеться у звіті агенції, пише "Громадське".
"Перегляд прогнозу відображає значний вплив пандемії COVID-19 на зростання економіки України та її бюджет", - йдеться у звіті.
Там зазначають, що через пандемію коронавірусу українська економіка у 2020 році впаде на 6,5% проти зростання на 3,2% у 2019 році. Обсяги переказів українських трудових мігрантів, за розрахунками Fitch, знизяться на 7,8% проти минулорічних.
За прогнозами агенції, шок від економічної кризи для України буде не таким суттєвим, як для інших країн, зокрема тому, що сектор туризму (який постраждав від пандемії та карантину чи не найбільше) в Україні не такий розвинутий. Натомість агропромисловість, яка в Україні розвинута сильніше, від пандемії постраждає менше.
На 2021 рік Fitch прогнозує економічне зростання України на 3,5%.
Нагадаємо, що Криклій прогнозує, що після карантину в Україні відбудеться бум зростання економіки
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Сервіс Дія: що це таке, які послуги доступні та де завантажити
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?