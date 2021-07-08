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Fitch поліпшило прогноз рейтингу України

Агентство також прогнозує зростання ВВП України в 2021 році на 4,1% при інфляції 9,2% завдяки агросектору і зростання доходів населення
Агентство Fitch Ratings поліпшило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента в іноземній валюті України зі стабільного до позитивного, зробивши його "B".
Fitch поліпшило прогноз рейтингу України Фото: з вільних джерел

Про це передає Інтерфакс-Україна, зазначає "Економічна правда". 

Як наголошується в повідомленні агентства, на це рішення вплинули відносна стійкість України до коронавырусу і очікуване зниження держборгу до ВВП до 57% в 2021 році завдяки перевиконанню бюджету і відновлення економіки. 

Крім того міжнародні резерви України мають тренд до зростання, і країна відновила доступ до комерційного і МФО зовнішнього фінансування, незважаючи на триваючу затримку з траншем МВФ за програмою stand by. 

Агентство також прогнозує зростання ВВП України в 2021 році на 4,1% при інфляції 9,2% завдяки агросектору і зростання доходів населення, хоча низький рівень вакцинації зберігає ризики для такого прогнозу. 

На думку Fitch, в 2022 році зростання української економіки сповільниться до 3,9% при інфляції 6%, а в 2023 році - до 3,5%.

Нагадаємо, що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує зростання реального внутрішнього валового продукту (ВВП) України у 2021 році на рівні 4,1%.

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07 08 2021 13:22
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