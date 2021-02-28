Рейтингове агентство Fitch спрогнозувало зростання ВВП України у 2021 році
Таке зростання прогнозують коштом приватного споживання, зростання виробництва сільськогосподарської продукції та часткового відновлення інвестицій, повідомляє "Громадське".
Водночас агентство прогнозує зниження темпів зростання ВВП до 3,8% у 2022 році. Це пов'язують зі скасуванням політичних стимулів у країні.
Інші прогнози
Світовий банк у січні зазначав, що очікує зростання ВВП України у 2021 році на рівні 3%. У 2022 році - на 3,1%. Водночас там прогнозують, що світова економіка загалом зросте на 4% у 2021 році та на 3,8% у 2022 році через довгострокові ефекти пандемії.
Падіння економіки
За розрахунками Мінекономіки на базі даних Держстату, падіння ВВП України за 2020 рік становило 4,2%. В уряді наголошують, що це значно краще за песимістичні очікування більшості експертів. Зрештою, Кабмін і сам раніше прогнозував падіння у 4,8%.
Нагадаємо, що 69% українців називають економічну ситуацію в країні поганою, 32% очікують її погіршення
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