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Fitch змінило прогноз рейтингу Великої Британії на стабільний із негативного

Тепер вони прогнозують зростання реального ВВП країни за підсумками поточного року на 6,6%
Зміни макроекономічних показників, ситуації на ринку праці та бюджетного плану з початку 2021 року вказують на те, що економіка Великої Британії більш стійка до негативного впливу пандемії COVID-19, ніж очікували раніше аналітики Fitch.
Fitch змінило прогноз рейтингу Великої Британії на стабільний із негативного Фото: з вільних джерел

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило на "стабільний" із "негативного" прогноз довгострокових рейтингів дефолту емітента Великої Британії у національній та іноземній валютах, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється в прес-релізі агентства, довгострокові РДЕ були підтверджені на рівні "АА-", короткострокові - "F1+", стеля рейтингу країни - "ААА".

В аналогічний спосіб Fitch змінило на "стабільний" із "негативного" прогноз для довгострокового РДЕ в іноземній валюті Банку Англії, підтвердивши його на позначці "АА-".

Зміни макроекономічних показників, ситуації на ринку праці та бюджетного плану з початку 2021 року вказують на те, що економіка Великої Британії більш стійка до негативного впливу пандемії COVID-19, ніж очікували раніше аналітики Fitch.

Тепер вони прогнозують зростання реального ВВП країни за підсумками поточного року на 6,6% проти колишньої оцінки у 5%. У 2022 році очікується підйом на 5%.

Цього року прогнозується падіння безробіття до 5,4% порівняно з 7,3% в 2020 році.

Як очікується, обсяг держборгу поступово підвищуватиметься і досягне пікових 110% ВВП до кінця 2024 року. Це на 10 процентних пунктів нижче за показник, який експерти агентства прогнозували в січні.

Нагадаємо, що рейтингове агентство Fitch спрогнозувало зростання ВВП України у 2021 році

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21 06 2021 13:21
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