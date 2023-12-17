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Фіцо хоче зняти санкції з бізнесмена, пов'язаного з путіним

17 грудня 2023, 17:09
Фіцо хоче зняти санкції з бізнесмена, пов'язаного з путіним
Фото: з вільних джерел
Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо хоче зняти санкції ЄС з бізнесмена та байкера Йозефа Гамбалка, який потрапив в список через зв’язки з близькою до путіна російською боксерською організацією "Нічні вовки".

Про це повідомляє Dennik N.

Фіцо звинуватив колишнього міністра закордонних справ Корчока у тому, що він подав колегам "неправдиву інформацію" щодо Гамбалка.

"Був такий "бум", що усе, що якось пов’язане з Росією, треба було внести у санкційні списки. Так туди потрапив Гамбалек… Він любитель мотоциклів, і це єдине, у чому його можна звинувачувати – більше ні в чому", - сказав Роберт Фіцо.

За його словами, він вже звернувся з цього приводу до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. 

Гамбалек давно має контакти з політиками партії Фіцо Smer, зокрема міністром оборони Робертом Каліняком, який працював також у  попередньому уряді Фіцо і є фігурантом низки розслідувань.

 
санкціїСловаччинаФіцоросія Нічні вовки

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