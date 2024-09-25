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Фіцо надіслали конверт із кулею

25 вересня 2024, 12:50
Фіцо надіслали конверт із кулею
Фото: з вільних джерел
Інформацію підтвердили в пресслужбі словацького уряду.

Сьогодні, 25 вересня, прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо доставили конверт, де була куля.

Про це пише видання aktuality.sk

Інформацію підтвердили виданню в пресслужбі словацького уряду і зазначили, що конверт надійшов прем'єру 25 вересня зранку.

"Ми можемо підтвердити, що конверт із кулею, адресований прем'єр-міністру Словаччини, сьогодні був доставлений до урядової канцелярії", – заявили в пресслужбі словацького уряду.

Наразі конверт перевіряють співробітники управління захисту посадових осіб і дипломатичних місій Словаччини. 

Нагадаємо, що в середині травня стався замах на Фіцо.

 

СловаччинаРоберт Фіцо

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