Фіцо назвав Зеленського ворогом і пригрозив блокувати допомогу Україні

Словацький прем'єр-міністр хоче отримувати лише російський газ і нехтує іншими можливостями.

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час дискусії у парламенті стосовно зупинки транзиту російського газу через Україну назвав президента Володимира Зеленського ворогом Словаччини. Зеленський, у свою чергу, заявив, що Фіцо не використовує можливість отримувати не російські енергоносії та платить за дешевий російський газ незалежністю та суверенітетом своєї країни.

"Наш ворог — Зеленський. Зеленський створив ті проблеми, які у нас є. Він мені не подобається, тому що він шкодить Словаччині", — цитує Фіцо видання Dennik N.

Політик наголосив, що Словаччина хоче й далі купувати російський газ і вимагає його транспортування з України. Пропозицію Зеленського щодо можливості транзиту Україною газу з Азербайджану замість російського Фіцо назвав "мильною бульбашкою".

"Що ще залишається Зеленському, як говорити про якийсь газ з Азербайджану? Нічого немає, жодного проєкту. Він знову пускає мильні бульбашки, тому що думає, що ця мильна бульбашка звільнить його від прийняття важких рішень", – заявив Фіцо.

Прем’єр Словаччини додав, що якщо Зеленський не відновить транспортування газу через Україну, він заблокує рішення про надання допомоги Україні.

"Якщо Зеленський не відновить транспортування газу через Україну – чи буде це словацький газ, чи якийсь інший – і не дозволить транзит газу до Словаччини, я скористаюся принципом взаємності і заблокую фінансову допомогу ЄС Україні, як таку. Нічого іншого Зеленський не розуміє", – наголосив Роберт Фіцо.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський нагадав словацькому прем'єру про можливість для Європи отримувати енергоресурси зі США.

"До відома теперішнього Прем’єр-міністра Словаччини. Кілька днів тому Президент Трамп ухвалив сильне рішення, яке дасть змогу значно збільшити експорт американського LNG, зокрема в Європу. Це те, що потрібно для безпеки й стабільності – більше енергоресурсів від партнерів для Європи", – відповів Зеленський у дописі у соцмережах.

Водночас він зауважив, що за американський LNG треба платити грошима, а от за російський газ треба платити не тільки грошима, а ще й незалежністю і суверенітетом.

"Багато хто в Європі через це вже пройшов та обрав збереження своєї незалежності й суверенітету. Але не пан Фіцо. Він обирає москву замість Америки та інших партнерів, які можуть забезпечити його країну газом на комерційних умовах. Це його помилка. Усім в Європі потрібно бути далекоглядними й розвивати відносини, які зміцнюють наші народи", – додав український президент.