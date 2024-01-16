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Фіцо підтримує блокування Орбаном €50 млрд Україні

16 січня 2024, 18:39
Фіцо підтримує блокування Орбаном €50 млрд Україні
Фото: news.yahoo.com
Він також повторює російську пропаганду про війну.

Про це пише Європейська правда.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після зустрічі з угорським прем’єром Віктором Орбаном в Будапешті заявив, що підтримує його "законну" боротьбу проти змін до бюджету Європейського Союзу для виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги.

На питання про позицію Угорщини щодо блокування перегляду бюджету ЄС для створення програми чотирирічної підтримки України, Фіцо заявив, що навіть в разі виділення цих коштів через два-три роки нічого не зміниться.

"З кожного боку на сто тисяч більше загиблих солдатів, і ніхто не просунуся вперед. росіяни продовжать свій військовий контроль над Донецьком і Луганськом. Звісно, вони не підуть із Криму, але позиція росії на переговорах покращиться", - сказав Фіцо. 

Словацький прем’єр знову повторив раніше озвучувану ним тезу про те, що війна "не має військового рішення".

"Знайдімо якийсь інший метод вирішення цієї проблеми, але якщо хтось думає, що ми вкладемо 50 мільярдів, надішлемо сотні нових одиниць зброї та щось вирішимо – то ми нічого не вирішимо, ми просто гарантуємо загибель ще 200 тисяч загиблих людей, які перебувають там", - підсумував він. 

Хоч Фіцо і підтримує роспропаганду, словаки із цим не згодні.

Вони вже кілька разів проводили протести. Цими вихідними на багатотисячному мітингу вони виступили проросійського уряду Фіцо.

 

ФіцоРосіяпропаганда

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