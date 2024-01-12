В Словаччині знову багатотисячний мітинг проти проросійського уряду Фіцо

Тисячі людей вийшли на вулиці міст Словаччини, щоб знову протестувати проти планів нового уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо внести зміни до кримінального кодексу країни.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Демонстранти скандував гасла "Мафія, мафія" і "Досить з нас Фіцо".

На центральну площу столиці - Братислави вийшли близько 20 тисяч протестувальників. Від моменту першого антиурядового протесту 7 грудня у Братиславі, демонстрації поширилися на 19 словацьких міст.

Зміни, які пропонує коаліційний урядом трьох партій, включають скасування спеціальної прокуратури, яка займається тяжкими злочинами, зокрема хабарництвом, організованою злочинністю і екстремізмом. А розслідуванням таких справ будуть займатись прокурори обласних управлінь, які 20 років не бралися за такі злочини.

Законодавство, яке ухвалив уряд Фіцо, ще має схвалити парламент і президент.

Проте трипартійна коаліція має більшість, щоб подолати очікуване вето президентки Зузани Чапутової.

Чапутова сказала, що вона також готова використати конституційний виклик законодавству. Однак незрозуміло, як Конституційний суд зможе винести рішення, йдеться у матеріалі.

Ми писали, що мітинги почались в кінці грудня, тоді відбувся в Словаччині багатотисячний мітинг проти уряду Фіцо.

Цьому передував прихід нового прем’єр-міністра Роберта Фіцо, коли Словаччина взяла вектор на росію.