Вчора ввечері тисячі людей вийшли на вулиці великих міст Словаччини, щоб продовжити протести проти планів уряду Роберта Фіцо розпустити спеціальну прокуратуру, яка здійснює нагляд за гучними корупційними справами, зменшити покарання за корупцію і послабити захист інформаторів.

Про це повідомляє агентство новин AP.

Організатором протестів стала опозиція. Там повідомили, що мітинги відбулися в містах Кошице, Пряшів, Попрад, Банська Бистриця, Жиліна, Нітра, Трнава, Тренчин, Списька Нова Весь, Ліптовський Мікулаш та Поважська Бистриця.

За словами голови провідної опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхала Шимечки, зміни законодавства, які планує уряд, призведуть до амністії для мафії та корумпованих людей.

Він додав, що опозиція налаштована продовжувати протести доти, доки уряд не відкличе "промафіозний пакет".

Намагання прем'єра реформувати законодавство, яке потенційно може порушити норми ЄС, також зазнало різкої критики з боку Брюсселя. Європейська комісія закликала Словаччину не поспішати зі змінами і пригрозила їй судовим розглядом за порушення законодавства.

В кінці осені ми писали, що з приходом нового прем’єр-міністра Роберта Фіцо - Словаччина взяла вектор на росію.