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Фіцо пропонує нове місце зустрічі із Зеленським

17 січня 2025, 21:44
Фіцо пропонує нове місце зустрічі із Зеленським
Фото: news.yahoo.com
Він пропонує зустрітись наступного тижня на Всесвітньому економічному форумі.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що запропонував президенту України Володимиру Зеленському нову дату і місце зустрічі. 

Про це він написав на Facebook-сторінці.

"Під час бесіди я також повідомив, що ми вже кілька днів пропонуємо провести спільну зустріч із паном Зеленським у вівторок увечері у Давосі, на Всесвітньому економічному форумі, де ми обоє будемо присутні", - йдеться в дописі. 

За його словами, зустріч у Давосі нібито може визначити майбутнє відносин з Україною, але "Зеленський ніяк не відреагував на цю пропозицію".

Фіцо додав, що провів телефонну розмову з німецьким канцлером Олафом Шольцом, обговорювали тему постачання газу. 

І він поскаржився на рішення України припинити транзит російського газу з 1 січня 2025 року, яке завдає "значної шкоди Словаччині та Євросоюзу". 

Прем’єр-міністр Словаччини вкотре повторив погрози "вжити заходів у відповідь".

 Лише вчора, 16 січня, Фіцо анонсував зустріч із Зеленським "найближчими днями".
Володимир ЗеленськийРоберт Фіцозустріч

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