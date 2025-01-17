Фіцо пропонує нове місце зустрічі із Зеленським
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що запропонував президенту України Володимиру Зеленському нову дату і місце зустрічі.
Про це він написав на Facebook-сторінці.
"Під час бесіди я також повідомив, що ми вже кілька днів пропонуємо провести спільну зустріч із паном Зеленським у вівторок увечері у Давосі, на Всесвітньому економічному форумі, де ми обоє будемо присутні", - йдеться в дописі.
За його словами, зустріч у Давосі нібито може визначити майбутнє відносин з Україною, але "Зеленський ніяк не відреагував на цю пропозицію".
Фіцо додав, що провів телефонну розмову з німецьким канцлером Олафом Шольцом, обговорювали тему постачання газу.
І він поскаржився на рішення України припинити транзит російського газу з 1 січня 2025 року, яке завдає "значної шкоди Словаччині та Євросоюзу".
Прем’єр-міністр Словаччини вкотре повторив погрози "вжити заходів у відповідь".Лише вчора, 16 січня, Фіцо анонсував зустріч із Зеленським "найближчими днями".