Фіцо пропонує нове місце зустрічі із Зеленським

Він пропонує зустрітись наступного тижня на Всесвітньому економічному форумі.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що запропонував президенту України Володимиру Зеленському нову дату і місце зустрічі.

Про це він написав на Facebook-сторінці.

"Під час бесіди я також повідомив, що ми вже кілька днів пропонуємо провести спільну зустріч із паном Зеленським у вівторок увечері у Давосі, на Всесвітньому економічному форумі, де ми обоє будемо присутні", - йдеться в дописі.

За його словами, зустріч у Давосі нібито може визначити майбутнє відносин з Україною, але "Зеленський ніяк не відреагував на цю пропозицію".

Фіцо додав, що провів телефонну розмову з німецьким канцлером Олафом Шольцом, обговорювали тему постачання газу.

І він поскаржився на рішення України припинити транзит російського газу з 1 січня 2025 року, яке завдає "значної шкоди Словаччині та Євросоюзу".

Прем’єр-міністр Словаччини вкотре повторив погрози "вжити заходів у відповідь".