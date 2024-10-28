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Фіцо розповів про другу спробу замаху

28 жовтня 2024, 17:43
Фіцо розповів про другу спробу замаху
Фото: news.yahoo.com
Сталося це на початку цього місяця.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що на нього вдруге скоїли замах. 

Відбувся замах під час його візиту у місто Дуклі, інформує видання Standard.

Фіцо сказав, що він їздив туди 6 жовтня з нагоди святкування річниці Карпатсько-Дуклинської операції у Другій світовій війні. На урочистостях були присутні кілька членів уряду і депутатів парламенту, в тому числі президент Словаччини Петер Пеллегріні.

"Ми схопили дуже войовничу людину, яка ненавидить мене за мою позицію щодо України. Він був зі зброєю, на щастя, він не потрапив у зону, де були ми, політики, а пішов у зону, де був натовп. Там він пройшов через рамку металошукача, було виявлено, що у нього був повністю заряджений пістолет", - заявив Фіцо.

Він додав, що під час замаху, який стався у травні цього року у місті Гандлова, йому "дуже пощастило".

Нагадмаємо, що в середині травня стався замах на Фіцо.

 

СловаччиназамахРоберт Фіцо

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