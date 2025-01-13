Фіцо запросив Зеленського на зустріч поблизу держкордону

Зеленський відповів на пропозицію

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у відеозверненні запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч поблизу державних кордонів між Словаччиною та Україною.

"Словацька Республіка продемонструвала і демонструє велику солідарність із вашими громадянами, які проживають в Україні або на території Словаччини. Спільні переговори між урядами Словацької Республіки та України приносять хороші результати. Хотілося б продовжити конструктивний і заснований на взаємній повазі діалог із прем'єр-міністром України. Тому дозвольте запросити Вас від імені вищого представника словацького виконавчого органу для обговорень, якщо це можливо найближчим часом, за повного розуміння серйозності свого робочого порядку денного", - сказав Фіцо.

Він зазначив, що зустріч може відбутися на території Словаччини поблизу державних кордонів з Україною.