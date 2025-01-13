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Фіцо запросив Зеленського на зустріч поблизу держкордону

13 січня 2025, 19:51
Фіцо запросив Зеленського на зустріч поблизу держкордону
Зеленський відповів на пропозицію
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у відеозверненні запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч поблизу державних кордонів між Словаччиною та Україною. 
 
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
 
"Словацька Республіка продемонструвала і демонструє велику солідарність із вашими громадянами, які проживають в Україні або на території Словаччини. Спільні переговори між урядами Словацької Республіки та України приносять хороші результати. Хотілося б продовжити конструктивний і заснований на взаємній повазі діалог із прем'єр-міністром України. Тому дозвольте запросити Вас від імені вищого представника словацького виконавчого органу для обговорень, якщо це можливо найближчим часом, за повного розуміння серйозності свого робочого порядку денного", - сказав Фіцо.
 
Він зазначив, що зустріч може відбутися на території Словаччини поблизу державних кордонів з Україною. 
 
"Прямо символічно, що для перевезення на словацьку територію можна було б використати пряме сполучення поїзда з Києва до Кошице, що є результатом спільних зусиль наших урядів", - наголосив Фіцо.
 
На його думку, така зустріч створить "хороші умови для відкритої розмови про постачання газу до Словаччини та інших країн через територію України, про можливі технічні рішення з урахуванням закінчення до 31 числа контракту між відповідними українськими та російськими компаніями, про вплив зупинення транзиту газу через Україну на зниження конкурентоспроможності європейської економіки та розвиток двосторонніх словацько-українських відносин".
 
Звертаючись до Зеленського, Фіцо також заявив, що "рішення припинити транзит газу через Україну до Словаччини та інших споживачів завдають значної шкоди самій же Україні, Словаччині та іншим членам Євросоюзу". 
 
Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який запропонував зустрітися та обговорити суперечки на тлі припинення транзиту російського газу.
 
Так, очільник України у своїх соцмережах поширив допис глави словацького уряду зі словами: "Гаразд. Приїжджай до Києва в п'ятницю".

 

Роберт Фіцовійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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