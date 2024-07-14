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Фіцо заявив про ідентичність замахів на себе і на Трампа

14 липня 2024, 17:57
Фіцо заявив про ідентичність замахів на себе і на Трампа
Фото: news.yahoo.com
Фіцо заявив, що політичні противники Трампа "так злять громадськість, що якийсь бідолаха бере в руки зброю".
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який у травні пережив замах на своє життя, заявив, що сценарії замахів на нього і на Дональда Трампа вкрай схожі.
 
Про це він написав у пості на Facebook.
 
Роберт Фіцо заявив, що обидва сценарії замахів - "як під копірку".
 
"Політичні противники Трампа намагаються закрити його, а коли їм це не вдається, вони так розлючують громадськість, що якийсь бідолаха бере в руки зброю. І тепер ми побачимо розмови про необхідність примирення, умиротворення і прощення", - написав Фіцо.
 
Словацький прем'єр заявив, що нападнику на Трампа "достатньо було б прочитати словацькі ЗМІ, щоб з'явилося бажання "навести лад" із непокірним колишнім президентом США".
 
Нагадаємо, що замах на Трампа стався під час виступу в Пенсільванії. Пострілом він був поранений у вухо. У політика стріляли з гвинтівки AR-15. Ця напівавтоматична гвинтівка у військовій версії з калібром 5.56 і автоматичним вогнем відома як M16.
 
У росії вже знайшли в цьому замаху "український слід". Так, сенатор від окупованого Криму Цеков закликав США розглянути версію причетності українських спецслужб до інциденту. Причиною нібито було те, що експрезидент не подобався Україні.

 

Дональд ТрампзамахРоберт Фіцовійна в Україніросія окупанти

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