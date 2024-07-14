Фіцо заявив про ідентичність замахів на себе і на Трампа

Фіцо заявив, що політичні противники Трампа "так злять громадськість, що якийсь бідолаха бере в руки зброю".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який у травні пережив замах на своє життя, заявив, що сценарії замахів на нього і на Дональда Трампа вкрай схожі.

Про це він написав у пості на Facebook.

Роберт Фіцо заявив, що обидва сценарії замахів - "як під копірку".

"Політичні противники Трампа намагаються закрити його, а коли їм це не вдається, вони так розлючують громадськість, що якийсь бідолаха бере в руки зброю. І тепер ми побачимо розмови про необхідність примирення, умиротворення і прощення", - написав Фіцо.