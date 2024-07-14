Фіцо заявив про ідентичність замахів на себе і на Трампа
14 липня 2024, 17:57
Фото: news.yahoo.com
Фіцо заявив, що політичні противники Трампа "так злять громадськість, що якийсь бідолаха бере в руки зброю".
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який у травні пережив замах на своє життя, заявив, що сценарії замахів на нього і на Дональда Трампа вкрай схожі.
Про це він написав у пості на Facebook.
Роберт Фіцо заявив, що обидва сценарії замахів - "як під копірку".
"Політичні противники Трампа намагаються закрити його, а коли їм це не вдається, вони так розлючують громадськість, що якийсь бідолаха бере в руки зброю. І тепер ми побачимо розмови про необхідність примирення, умиротворення і прощення", - написав Фіцо.
Словацький прем'єр заявив, що нападнику на Трампа "достатньо було б прочитати словацькі ЗМІ, щоб з'явилося бажання "навести лад" із непокірним колишнім президентом США".
Нагадаємо, що замах на Трампа стався під час виступу в Пенсільванії. Пострілом він був поранений у вухо. У політика стріляли з гвинтівки AR-15. Ця напівавтоматична гвинтівка у військовій версії з калібром 5.56 і автоматичним вогнем відома як M16.
У росії вже знайшли в цьому замаху "український слід". Так, сенатор від окупованого Криму Цеков закликав США розглянути версію причетності українських спецслужб до інциденту. Причиною нібито було те, що експрезидент не подобався Україні.