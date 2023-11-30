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ПОЛІТИКА

Фіцо зустрінеться з російським послом

30 листопада 2023, 09:11
Фіцо зустрінеться з російським послом
Фото: news.yahoo.com
Досі це робили хіба що очільники МЗС країн Європи.

Сьогодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який не підтримує відправлення військової допомоги Україні, повинен зустрітися з російським та американським послами Ігорем Братчиковим та Гаутамом Раною.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, пояснивши таке рішення тим, що він "не носить чорно-білі окуляри". 

"Я зустрінусь з американським і російським послами із поваги до кожного з них, тому що не ношу чорно-білі окуляри і я відкидаю політику єдиної політичної думки", – сказав прем'єр.

Варто наголосити, що після 24 лютого 2022-го ніхто з лідерів європейських країн не зустрічався з послами країни-агресора росії. Досі це робили хіба що очільники МЗС. 

Після проведення у Словаччині парламентських виборів питання виділення країною військової допомоги ЗСУ неодноразово переглядалося. Спершу президентка Зузана Чапутова заявляла, що її скасовують, адже до влади прийшов новий уряд, та згодом вона знову обіцяла, що допомога буде. В кінцевому результаті новопризначений прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що його країна не допомагатиме нашій боротися з російською агресією. Він впевнений, що гроші, які йдуть на підтримку України, ніяк не вплинуть на результат війни, адже рф все одно не віддасть окуповані території. 

зустрічрф тероризмФіцо

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