В ЄС заявили, що припинення транзиту російського природного газу через Україну з 1 січня 2025 року матиме "незначний" вплив на ціни.

Сьогодні, 18 грудня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити продовження транзиту газу через Україну.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Словацький прем’єр оголосив парламентському комітету, що, хоча уряд України відхилив продовження транзитного контракту з російським "Газпромом", можливі альтернативні рішення щодо збереження транзиту наступного року. П'ятирічний контракт України і рф щодо транзиту газу закінчується 1 січня 2025 року.

Однак дружні москві Словаччина і Угорщина докладають державному рівні намагаються, щоб Україна продовжила транзит російського газу.

Цього Фіцо тижня говорив з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, після чого український політик заявив, що Україна готова виконувати зобов'язання, які передбачені в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

"Тому якщо Єврокомісія офіційно звернеться до України щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського, ми, звісно, будемо це обговорювати і готові реалізувати відповідні домовленості на основі принципів енергетичної безпеки, як усього ЄС, так і кожної європейської нації", - сказав Шмигаль.

За оцінкою Європейської комісії, припинення транзиту російського природного газу через Україну з 1 січня 2025 року матиме "незначний" вплив на європейські ціни.

Кінець транзитної угоди вже враховано в зимових цінах на газ".

Також раніше стало відомо, що Азербайджан розпочав постачання газу до Словаччини.