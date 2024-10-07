Словацький прем’єр на початку року планує відвідати москву з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що війна росії в Україні триває лише тому, що Захід планує "поставити росіян на коліна".

Про це повідомляє Pravda.

Фіцо впевнений, що повномасштабна війна - це "військовий конфлікт, де вбивають слов’ян, а Європа підтримує це вбивство".

Вкотре прем’єр Словаччини повторив, що війну нібито "неможливо" врегулювати військовим шляхом.

Хоча він погодився зі вступом України до ЄС, разом з тим наголосив, що допоки він перебуватиме при владі, його депутати не погодяться на вступ України в НАТО.

Фіцо також повідомив, що у наступного року має намір відвідати москву з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни, закликавши не страждати "русофобією", натомість подякувати, за його словами, "визволителям".

Проте Словаччина збільшила постачання зброї для України попри позицію Фіцо.