Фіцо звинуватив Зеленського у "газовій кризі" Словаччини

З січня 2025 року Київ не продовжуватиме транзит російського газу.

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що через українського президента Володимира Зеленського Словаччині загрожує "газова криза".

Про це Фіцо оголосив на прес конференції, пише Reuters.

Фіцо перед самітом Європейського Союзу порушив питання транзиту російського газу через Україну, який Київ відмовився продовжувати з 2025 року.

"Ми явно стикаємося з газовою кризою завдяки президенту Зеленському", – сказав він, однак прем’єр не уточнив, що має на саме увазі.

Він сказав, що не виключає, що Словаччині доведеться "подумати про заходи у відповідь" у разі відсутності транзиту російського газу.