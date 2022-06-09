ФК "Шахтар" презентував нову форму Ольга

Матарикіна

Планується, що вже сьогодні, 6 вересня, на перший матч групового раунду Ліги чемпіонів з німецьким "Лейпцигом" футболісти "Шахтаря" вийдуть у новому екіпіюванні

Фото: ФК "Шахтар"

Напередодні старту в Лізі чемпіонів УЄФА ФК "Шахтар" і технічний партнер клубу глобальний бренд Puma представили нову форму команди на сезон-2022/2023. Оновлення торкнулися усіх трьох комплектів ігрового екіпіювання "Шахтаря", повідомля є футбольний клуб. Домашня форма збереже традиційні клубні кольори - помаранчева футболка з двома вертикальними чорними смугами. Виїзний комплект уперше виконано в незвичайному зеленому забарвленні. Третій варіант форми буде біло-сірим. Читайте також: Мудрик так і залишиться у "Шахтарі", адже більше 35 млн фунтів за нього не запропонують. Талант хавбека може так і не розкритися.

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