НОВИНИПланується, що вже сьогодні, 6 вересня, на перший матч групового раунду Ліги чемпіонів з німецьким "Лейпцигом" футболісти "Шахтаря" вийдуть у новому екіпіюванніПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ФК "Шахтар" презентував нову форму
Фото: ФК "Шахтар"
Напередодні старту в Лізі чемпіонів УЄФА ФК "Шахтар" і технічний партнер клубу глобальний бренд Puma представили нову форму команди на сезон-2022/2023.
Оновлення торкнулися усіх трьох комплектів ігрового екіпіювання "Шахтаря", повідомляє футбольний клуб.
Домашня форма збереже традиційні клубні кольори - помаранчева футболка з двома вертикальними чорними смугами. Виїзний комплект уперше виконано в незвичайному зеленому забарвленні. Третій варіант форми буде біло-сірим.
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06 09 2022 11:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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