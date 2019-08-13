Flixbus анонсував рейси з Києва до Праги та Варшави за п'ять євро

Автобусний лоукостер Flixbus повідомив, що планує здійснювати перевезення з Києва до Варшави, Вроцлава та Праги. До 15 серпня квитки на ці автобусні рейси можна придбати за 5 євро.

Зазначається, що під час прес-конференції міжнародний автобусний лоукостер повідомив, що в Україні працюватиме у партнерстві з компанією Gunsel. Так, у кожному автобусі Gunsel на згаданих напрямках буде 15 заброньованих та маркованих місць для пасажирів Flixbus, повідомляє "Громадське".

Рейси Київ-Варшава будуть курсувати щодня із зупинкою у Любліні. Рейси Київ-Вроцлав курсуватимуть тричі на тиждень із зупинками у Житомирі, Рівному, Львові, Кракові та Катовіце. Рейси Київ-Прага також курсуватимуть тричі на тиждень через Житомир, Рівне, Львів, Градець-Кралове.

Можливість придбати квитки на зазначені рейси за 5 євро діятиме до 12 години 15 серпня.

Нагадаємо, що ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair з листопада 2019 року запустить 23 нових напрямки і збільшить кількість щотижневих рейсів з України до 113.