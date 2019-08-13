Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Flixbus анонсував рейси з Києва до Праги та Варшави за п'ять євро

Рейси Київ-Варшава будуть курсувати щодня із зупинкою у Любліні
Автобусний лоукостер Flixbus повідомив, що планує здійснювати перевезення з Києва до Варшави, Вроцлава та Праги. До 15 серпня квитки на ці автобусні рейси можна придбати за 5 євро.
Flixbus анонсував рейси з Києва до Праги та Варшави за п Фото: FlixBus

Зазначається, що під час прес-конференції міжнародний автобусний лоукостер повідомив, що в Україні працюватиме у партнерстві з компанією Gunsel. Так, у кожному автобусі Gunsel на згаданих напрямках буде 15 заброньованих та маркованих місць для пасажирів Flixbus, повідомляє "Громадське".

Рейси Київ-Варшава будуть курсувати щодня із зупинкою у Любліні. Рейси Київ-Вроцлав курсуватимуть тричі на тиждень із зупинками у Житомирі, Рівному, Львові, Кракові та Катовіце. Рейси Київ-Прага також курсуватимуть тричі на тиждень через Житомир, Рівне, Львів, Градець-Кралове.

Можливість придбати квитки на зазначені рейси за 5 євро діятиме до 12 години 15 серпня.

Нагадаємо, що ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair з листопада 2019 року запустить 23 нових напрямки і збільшить кількість щотижневих рейсів з України до 113.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 08 2019 14:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.