Flixbus анонсував рейси з Києва до Праги та Варшави за п'ять євро
Зазначається, що під час прес-конференції міжнародний автобусний лоукостер повідомив, що в Україні працюватиме у партнерстві з компанією Gunsel. Так, у кожному автобусі Gunsel на згаданих напрямках буде 15 заброньованих та маркованих місць для пасажирів Flixbus, повідомляє "Громадське".
Рейси Київ-Варшава будуть курсувати щодня із зупинкою у Любліні. Рейси Київ-Вроцлав курсуватимуть тричі на тиждень із зупинками у Житомирі, Рівному, Львові, Кракові та Катовіце. Рейси Київ-Прага також курсуватимуть тричі на тиждень через Житомир, Рівне, Львів, Градець-Кралове.
Можливість придбати квитки на зазначені рейси за 5 євро діятиме до 12 години 15 серпня.
Нагадаємо, що ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair з листопада 2019 року запустить 23 нових напрямки і збільшить кількість щотижневих рейсів з України до 113.
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