FlixBus відкрив три нових міжнародних маршрути з України
Про це повідомляє прес-служба компанії, зазначає "Економічна правда".
Зазначається, що до 8 липня включно на ці лінії діє розпродаж - квитки від 149 грн.
Фото: FlixBus
Повні маршрути нових ліній:
N3270: Київ - Житомир - Рівне - Львів - Краків - Катовіце - Острава - Оломоуць - Брно - Прага - Плзень.
3231: Львів - Краків - Катовіце - Ополе - Вроцлав.
3285: Львів - Мукачево - Ужгород - Ньїредьгаза - Будапешт.
"За лініями закріплені фірмові зелені автобуси FlixBus, кожен з яких відповідає високим стандартам компанії щодо комфорту: зручні сидіння з розширеним місцем для ніг, електричні розетки, безкоштовний Wi-Fi, туалет у салоні, кондиціонер та регулярна дезинфекція салону.
На всіх трьох лініях оголошена акція: три дні - 6, 7 і 8 липня - квитки можна купити від 149 грн. Розпродаж діє на поїздки від 20 липня до 9 серпня 2021 року, а кількість акційних квитків обмежена", - заявили у прес-службі.
"Компанія також оголосила набуття містом Лева статусу транспортного хаба FlixBus - так оператор перевезень називає міста, через які проходить максимальна кількість автобусних ліній та які є зручними транспортними вузлами для пасажирів.
Через Львів прокладені вже 7 брендованих ліній FlixBus", - додали в FlixBus.
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