FlixBus вийшов на український ринок
"Найбільший і найдешевший автобусний перевізник Європи Flixbus в Україні! Ми перша держава поза межами ЄС, після США, де вони розпочали роботу", - повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у своєму Facebook.
Він додав, що вартість квитків на міжнародні автобусні перевезення починатиметься з 5 євро.
За даними "ЦТС", у 2019 році FlixBus запустить рейси з Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси, Чернівців, Івано-Франківська, Вінниці та Тернополя.
"Це запланована мережа. Ми ще хочемо порадитися з місцевими перевізниками. Їм видніше, куди їздять їхні громадяни", - повідомив генеральний директор FlixBus в Польщі та Україні Михайло Леман під час презентації з нагоди початку роботи компанії в Україні.
Спочатку перевезення FlixBus здійснюватиме за посередництва українських автобусних перевізників.
"Купити квиток можна через мобільний додаток або сайт. Через додаток також можна відстежити, де перебуває автобус і коли він прибуде. Роздруковувати квиток не потрібно, водій просканує QR-код", - розповів Міхал Леман.
Також журналістам повідомили, що до 13 червня напрямками Київ-Кельн, Київ-Росток, Київ-Карлсруе, Київ-Штутгарт, Київ-Відень можна купити квитки від 5 до 15 євро.
"Вимоги до автобусів: кваліфіковані водії, мінімум двоє на нічній лінії для безпеки пасажирів, комфортна відстань між сидіннями - мінімум 76 см, Wi-Fi і FLIX-розваги на борту, доступний туалет в дорозі, розетки і екологічно чистий парк", - додав він.
Як повідомив Міхал Леман, генеральний директор FlixBus в Польщі і Україні, на початковому етапі на українських маршрутах буде задіяно два десятка автобусів. Це будуть не автобуси у фірмовій зеленій лівреї, а автобуси української компанії-партнера, які будуть мати логотип FlixBus.
Нагадаємо, що в даний час маршрути автобусів компанії FlixBus прокладені через більш ніж 2000 населених пунктів в 29 країнах. Щодня виконується близько 350 тисяч рейсів.
Про намір вийти на український ринок FlixBus оголосив 2 червня 2019 року.
У 2017 році компанія відкрила рейси з ЄС в чотири українських міста. Автобуси з Києва, Львова, Рівного та Житомира почали їздити до Польщі (Краків, Катовіце) і Чехії (Острава, Прага, Брно). Перевезення в Україну тоді здійснювала партнерка Flixbus – чеська компанія Umbrella.
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