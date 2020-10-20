FlixBus запускає 3 нові лінії з України

Всі нові лінії відправлятимуться два рази на тиждень починаючи з 4 листопада, а в перші два тижні поїздок квитки можна купити зі знижкою

Найбільший оператор автобусних перевезень Європи FlixBus оголосив про відкриття 3 нових міжнародних ліній з України - до Польщі та Чехії, на карту маршрутів додали три обласних центри - Чернівці, Івано-Франківськ та Луцьк.

Про це йдеться у прес-релізі компанії, зазначає "Економічна правда".

Зазначається, що всі нові лінії відправлятимуться два рази на тиждень починаючи з 4 листопада, а в перші два тижні поїздок квитки можна купити зі знижкою (мапа).

"Сьогодні FlixBus в Україні виходить на новий рівень, ми нарешті запускаємо тут нові зелені лінії з повними стандартами FlixBus, а особливо для нас було важливо з'єднати брендованими автобусами Київ і Варшаву", - заявив директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхал Леман.

"FlixBus тепер доступний в 12 українських областях. Ми розширюємося за часів, коли всім туристічним бізнесам доводиться нелегко, але попит на поїздки між Україною і Польщею існує навіть зараз, коли подорожувати можуть в основному трудові мігранти", - додав він.

У FlixBus додали, що дві з нових ліній - N3222 Київ-Варшава-Щецин і 3241 Чернівці-Варшава - будуть з повними стандартами і фірмовими зеленими автобусами FlixBus. Маршрути цих ліній:

N3222: Київ - Житомир - Рівне - Луцьк - Люблін - Варшава - Лодзь - Познань - Гожув-Велькопольський - Щецин

3241: Чернівці - Коломия - Івано-Франківськ - Львів - Люблін - Варшава.

Повний маршрут лінії CUA025: Львів - Краків - Катовіце - Богумін - Острава.

Автобуси всіх трьох нових ліній будуть відповідати базовим стандартам FlixBus:

туалет в автобусі;

розетки;

зручні сидіння зі збільшеним простором для ніг;

безкоштовний Wi-Fi на борту;

кондиціонери;

водії пройшли спеціальне навчання від FlixBus.

"На всіх лініях FlixBus застосовуються підвищені стандарти безпеки та гігієни. Після кожної поїздки проводиться професійна дезінфекція автобусів.

Пасажири зобов'язані під час поїздки носити маску, закриваючи їй ніс і рот. Компанія також нагадує своїм клієнтам про необхідність уважно перевіряти правила в'їзду в країну перед плануванням поїздки", - йдеться у повідомленні.

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