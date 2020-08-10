Долиною річки Ворскла на Полтавщині прокладуть туристичний маршрут

На Полтавщині планують розробити понад 80-кілометровий комбінований туристичний шлях за маршрутом Диканька - Опішня - Полтавський район.

Як передає "Укрінформ" із посиланням на "Новини Полтавщини", про це йшлося на засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, науки та культури.

Зокрема, депутати розглянули питання про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік в галузі "Культура та мистецтво", а зекономлені кошти планують перерозподілити на проєкт Greenways - розроблення туристичного маршруту областю: Диканька - Опішня - Полтавський район.

"Мета проєкту - пожвавлення місцевої економіки та популяризування культурної спадщини в долині річки Ворскла. Ми вже вивчили, які є туристичні ресурси на цій території, розробили схему шляхів. Спочатку на авто визначали основну нитку маршруту, уточнили перелік шляхів. Наші велосипедні експерти прописали місця, де потрібно встановити точки, вказівники, маркування, розробили детальні кошториси", - розповів керівник громадської організації туристичного товариства "Карпатські стежки" та регіональний координатор з розвитку мережі Greenways Олександр Бурсанов.

На розроблення проєкту туристичного маршруту планують спрямувати 490 тисяч гривень. Ним займаються три організації: Greenways, "Карпатські стежки" та "ВелоПолтава".

У результаті планують розробити мережу туристичних шляхів загальною протяжністю 84 км. До неї включать зелені садиби, музеї, цікаві місця для туристів, а також виробників крафтових продуктів: меду, сиру. Проєктом також передбачене видавання брошур, путівників, щоб туристи могли легко познайомитися з місцевими туристичними локаціями, інфраструктурою.

Серед опорних локацій маршруту - Полтава (Київський та Південний вокзали, залежно від того, звідки приїжджають туристи), села Михайлівка, Писарівщина, Великі Будища, Диканька, Чернечий Яр, Опішня.

За словами команди фахівців, проєкт туристичного маршруту розроблять до кінця цього року.

"Будуть розроблені комбіновані маршрути. Це поєднання водного, веломаршруту з іншими способами пересування. Ми матимемо окремі туристичні ініціативи, продукти, поєднані на єдиному маршруті, який буде мати свою сталість. Це важливо і для місцевих жителів", - зауважила регіональний координатор з розвитку мережі Greenways Яніна Барибіна.

Постійна комісія Полтавської обласної ради з питань освіти, науки та культури погодила виділення необхідного фінансування на розроблення проєкту і винесла питання на розгляд сесії Полтавської обласної ради.

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