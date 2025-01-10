Фон дер Ляєн не поїде на інавгурацію Трампа

Проте вона планує якомога швидше встановити контакт з новою адміністрацією.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не планує їхати інавгурацію американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомила речниця Європейської комісії Паула Піньо під час брифінгу у Брюсселі 10 січня, передає Європейська правда.

Ця подія не значиться в планах президентки, але Європейська комісія буде шукати "перших контактів" з його адміністрацією.

"Урсула фон дер Ляєн не має планів відвідувати інавгурацію… Але ми, звісно, будемо шукати перших контактів з новою адміністрацією", – заявила речниця Єврокомісії.

Вона додала, що після виборів президента США, Урсула фон дер Ляєн мала розмову з обраним президентом Дональдом Трампом.

Раніше ми писали, що голова Єврокомісії прагне зустрітися з Трампом до інавгурації.