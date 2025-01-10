Фон дер Ляєн не поїде на інавгурацію Трампа
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не планує їхати інавгурацію американського президента Дональда Трампа.
Про це повідомила речниця Європейської комісії Паула Піньо під час брифінгу у Брюсселі 10 січня, передає Європейська правда.
Ця подія не значиться в планах президентки, але Європейська комісія буде шукати "перших контактів" з його адміністрацією.
"Урсула фон дер Ляєн не має планів відвідувати інавгурацію… Але ми, звісно, будемо шукати перших контактів з новою адміністрацією", – заявила речниця Єврокомісії.
Вона додала, що після виборів президента США, Урсула фон дер Ляєн мала розмову з обраним президентом Дональдом Трампом.
Раніше ми писали, що голова Єврокомісії прагне зустрітися з Трампом до інавгурації.