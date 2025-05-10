Фон дер Ляєн пригрозила росії новими санкціями у разі зриву перемир'я

Вона акцентувала, що ЄС готовий продовжувати чинити сильний тиск на росію і в разі порушення припинення вогню ввести нові жорсткі санкції.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз готовий запровадити жорсткі санкції проти росії у разі порушення режиму припинення вогню.

Про це вона написала у Х.

Фон дер Ляєн нагадала, що 10 травня у Києві пройшло засідання "коаліції рішучих". Як відомо, лідери Франції, Німеччини, Польщі та Британії закликали росію до 30-денного припинення вогню у заяві, оприлюдненій перед прибуттям чотирьох лідерів до Києва.

"Ми підтримуємо пропозицію про повне і беззастережне 30-денне припинення вогню. Воно має бути реалізоване без попередніх умов, щоб прокласти шлях до значущих мирних переговорів. Тепер м'яч на боці росії", – заявила глава Єврокомісії.

Вона акцентувала, що ЄС готовий продовжувати чинити сильний тиск на росію і в разі порушення припинення вогню ввести нові жорсткі санкції.

"Наша мета чітка: справедливий і тривалий мир для України, який є життєво важливим для безпеки і стабільності на всьому нашому континенті", – підсумувала фон дер Ляєн.

Президент США Дональд Трамп після розмови зі своїм українським візаві Володимиром Зеленським 8 травня заявив, що в найкращому варіанті хотів би 30-денного безумовного перемир’я.