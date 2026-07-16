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Фон дер Ляєн привітала Корецького з призначенням прем’єром України

16 липня 2026, 16:01
Фон дер Ляєн привітала Корецького з призначенням прем’єром України
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
У Єврокомісії заявили про готовність підтримати новий уряд України та його реформи.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Сергія Корецького з призначенням главою уряду України та заявила про готовність ЄС підтримати його реформаторський курс.

Європейська комісія розраховує на плідну співпрацю з новим прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким і очікує від Києва подальших кроків у проведенні реформ.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у дописі в соцмережі X (Twitter).

За її словами, новий уряд має зробити європейську інтеграцію України ключовим елементом трансформації країни.

"Ви можете розраховувати на нашу повну підтримку у реалізації вашої амбітної програми реформ, зокрема у сферах верховенства права, енергетики та інших ключових секторах економіки", – звернулася фон дер Ляєн до Корецького.

Вона також наголосила, що Євросоюз очікує від української влади нових рішучих кроків для подальшого розвитку країни.

Нагадаємо, 16 липня Корецький став новим прем'єр-міністром. За відповідне рішення проголосували 289 народних депутатів.

Корецький раніше очолював "Нафтогаз України" та "Укрнафту". Після призначення на посаду глави уряду він представив основні напрями своєї роботи.

 

 
УкраїнаЄвросоюз

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