Фон дер Ляєн привітала Корецького з призначенням прем’єром України

У Єврокомісії заявили про готовність підтримати новий уряд України та його реформи.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Сергія Корецького з призначенням главою уряду України та заявила про готовність ЄС підтримати його реформаторський курс.

Європейська комісія розраховує на плідну співпрацю з новим прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким і очікує від Києва подальших кроків у проведенні реформ.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у дописі в соцмережі X (Twitter).

За її словами, новий уряд має зробити європейську інтеграцію України ключовим елементом трансформації країни.

"Ви можете розраховувати на нашу повну підтримку у реалізації вашої амбітної програми реформ, зокрема у сферах верховенства права, енергетики та інших ключових секторах економіки", – звернулася фон дер Ляєн до Корецького.

Вона також наголосила, що Євросоюз очікує від української влади нових рішучих кроків для подальшого розвитку країни.

Нагадаємо, 16 липня Корецький став новим прем'єр-міністром. За відповідне рішення проголосували 289 народних депутатів.

Корецький раніше очолював "Нафтогаз України" та "Укрнафту". Після призначення на посаду глави уряду він представив основні напрями своєї роботи.