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ПОЛІТИКА

Фон дер Ляєн розкритикувала Орбана за поїздку до росії

18 липня 2024, 12:00
Фон дер Ляєн розкритикувала Орбана за поїздку до росії
Фото: з вільного доступу
Євродепутати зустріли її слова оплесками.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого виступу перед депутатами Європарламенту розкритикувала прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його нещодавню поїздку до росії. Вона назвала її "місією умиротворення".

Про це повідомляє Politico.

"Два тижні тому європейський прем'єр-міністр приїхав до москви. Ця миротворча місія була нічим іншим, як місією умиротворення", — заявила фон дер Ляєн під оплески євродепутатів.

Вона також підкреслила, що росія «робить ставку» на Європу, а Захід стає м’яким, при цьому «дехто в Європі» підігрує москві. Глава Єврокомісії додала, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Також Урсула фон дер Ляєн оприлюднила засади, в яких викладено її політичну програму на наступні п'ять років у разі переобрання на другий термін.

У своїй програмі фон дер Ляєн згадує Україну, наголошуючи, що найкраща інвестиція в європейську безпеку – "це інвестиція в безпеку України".

"Фінансова, політична та військова підтримка з боку Європи має тривати стільки, скільки буде потрібно. Ми будемо використовувати всі інструменти, які є в нашому розпорядженні, в тому числі через Європейський фонд миру, працюючи над усіма питаннями – від нагальних потреб до майбутніх зусиль з відновлення через Ukraine Facility", – йдеться у документі.

Також фон дер Ляєн у наступні п’ять років обіцяє зосередитись на створенні спільного оборонного союзу ЄС.

Це передбачає, зокрема, підтримку і координацію зусиль зі зміцнення оборонно-промислової бази, інновацій і єдиного ринку.

Також фон дер Ляєн підтвердила плани зі створення у Єврокомісії посади єврокомісара з питань оборони.

Раніше The Guardian писало, що фон дер Ляєн повинна залишитись на посаді голови Єврокомісії. За словами Пола Тейлора, старшого наукового співробітника Центру європейської політики, її призначення не хотіли б побачити російський диктатор владімір путін, лідер КНР Сі Цзіньпін і кандидат у президенти США Дональд Трамп.

Урсула фон дер ЛяєнОрбан

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