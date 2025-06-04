ЄС готовий до спільних із США санкцій проти путіна – Фон дер Ляєн

Наразі ЄС планує свій 18-й пакет санкцій проти росії.

ЄС готовий об'єднатися зі США, щоб запровадити одночасні санкції проти президента росії владіміра путіна, щоб підштовхнути його до мирних переговорів.

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Politico.

"Ми обговорили, як ми можемо одночасно ввести європейські та американські санкції, якщо путін не сяде за стіл переговорів", - сказала вона.

Наразі ЄС планує свій 18-й пакет санкцій проти росії.

"Ми насамперед стурбовані санкціями проти російської енергетики та висушуванням джерел фінансування росії", - заявила фон дер Ляєн.

Зазначається, що санкції ЄС включатимуть обмеження для компаній, пов'язаних із двома газопроводами Nord Stream між росією і Німеччиною, а також зниження граничного рівня цін на нафту.

На запитання про те, чого вона очікує від майбутніх санкцій, фон дер Ляєн відповіла:

"Тож якщо американці вирішать запровадити санкції, то 500 відсотків будуть включені в цей пакет".

Чиновник Європейської комісії пояснив, що вона не мала на увазі включення 500-відсоткових мит до 18-го пакету санкцій ЄС, але наголосив, що ЄС має інші інструменти в своєму розпорядженні.

"Ідея полягає в тому, щоб координувати якомога більше. Вони не можуть бути ідентичними", - сказала головний прес-секретар фон дер Ляєн Паула Піньо.

Після зустрічі з американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом у понеділок фон дер Ляєн заявила, що вона задоволена його планами посилити тиск на росію. Двопартійний законопроєкт, який він просуває, передбачає мита в розмірі 500 відсотків на товари, імпортовані з країн, які все ще купують російське викопне паливо та інші продукти.

Кіт Келлог повідомив, що США вже підготували санкції проти росії, тому Конгрес і Білий дім готові їх затвердити.