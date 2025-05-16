Фон дер Ляєн: ЄС посилюватиме тиск на путіна новими санкціями
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі лідерів країн Європи в Тирані, столиці Албанії, заявила, що ЄС працює над новим пакетом санкцій, щоб посилити тиск на владіміра путіна через війну в Україні. Однак ЄС вже ухвалив цього тижня 17-й пакет санкцій проти росії й дипломати кажуть, що стає дедалі важче досягти необхідної одностайності серед 27 членів ЄС для ухвалення нових заходів.
Про це інформує Reuters.
"Він не хоче миру, тому ми повинні посилити тиск, і саме тому ми працюємо над новим пакетом санкцій", — сказала фон дер Ляєн, звертаючись до путіна, перед самітом Європейської політичної спільноти в Албанії.
Вона додала, що цей пакет включатиме, наприклад, санкції щодо "Північного потоку-1" та "Північного потоку-2".
"Він включатиме роботу над внесенням до списку більшої кількості суден російського тіньового флоту і зниженням верхньої межі ціни на нафту, а також більше санкцій щодо фінансового сектору росії", — зазначила президентка.
Нагадаємо, європейські союзники України готуються запровадити нові санкції проти рф після того, як російський диктатор владімір путін не прибув на прямі переговори з українським президентом Володимиром Зеленським у Туреччині. "Повномасштабне торговельне ембарго" проти росії є одним із варіантів, який розглядається.