Фон дер Ляєн: ЄС посилюватиме тиск на путіна новими санкціями

Водночас чиновники вважають, що "масштабні" санкції, якими європейські лідери погрожували останніми днями, потребують підтримки США, щоб досягти успіху.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі лідерів країн Європи в Тирані, столиці Албанії, заявила, що ЄС працює над новим пакетом санкцій, щоб посилити тиск на владіміра путіна через війну в Україні. Однак ЄС вже ухвалив цього тижня 17-й пакет санкцій проти росії й дипломати кажуть, що стає дедалі важче досягти необхідної одностайності серед 27 членів ЄС для ухвалення нових заходів.

Про це інформує Reuters.

"Він не хоче миру, тому ми повинні посилити тиск, і саме тому ми працюємо над новим пакетом санкцій", — сказала фон дер Ляєн, звертаючись до путіна, перед самітом Європейської політичної спільноти в Албанії.

Вона додала, що цей пакет включатиме, наприклад, санкції щодо "Північного потоку-1" та "Північного потоку-2".

"Він включатиме роботу над внесенням до списку більшої кількості суден російського тіньового флоту і зниженням верхньої межі ціни на нафту, а також більше санкцій щодо фінансового сектору росії", — зазначила президентка.

Нагадаємо, європейські союзники України готуються запровадити нові санкції проти рф після того, як російський диктатор владімір путін не прибув на прямі переговори з українським президентом Володимиром Зеленським у Туреччині. "Повномасштабне торговельне ембарго" проти росії є одним із варіантів, який розглядається.