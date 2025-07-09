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ПОЛІТИКА

Фон дер Ляєн: "Європа має сама подбати про свою безпеку"

09 липня 2025, 14:20
Фон дер Ляєн:
Фото: з вільного доступу
Фон дер Ляєн розкритикувала рекордну атаку росіян на українські міста в ніч на 9 липня.

Європейський Союз не може покладатися на інших у захисті Європи. Адже загроза з боку рф залишається серйозною, а війна проти України досі триває.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у парламенті.

Про це повідомляє The Guardian.

"Ми не можемо покладатися на інших у захисті Європи. Захист Європи - це наша відповідальність", - сказала вона.

Фон дер Ляєн розкритикувала рекордну атаку росіян на українські міста в ніч на 9 липня. За її словами, війна далека від завершення, а російська загроза нікуди не зникла.

"Ми дуже чітко бачимо, що війна все ще триває, і загроза з боку росії залишається", - зазначила вона.

Президентка Європейської комісії розповіла про плани щодо збільшення інвестицій в оборону та військову справу, включаючи до 800 мільярдів євро інвестицій та 150 мільярдів євро позик для спільних закупівель.

"Це добре для безпеки, але не тільки, але й для створення хороших робочих місць тут, вдома", – сказала вона.

Фон дер Ляєн попередила, що оскільки росія "швидко переозброюється", "чим більше ми чекаємо, тим більше європейських інвестицій піде за кордон, за межі ЄС".

У ніч на 9 липня росія здійснила наймасштабнішу повітряну атаку по Україні від початку повномасштабного вторгнення. Основним ударом став Луцьк, проте пошкодження зафіксовано ще в щонайменше 10 областях. Загалом агресор застосував 741 засіб повітряного нападу, серед яких — 728 дронів (понад 300 з них — іранські "Шахеди") та 13 ракет ("Кинджал", Х-101, "Іскандер-К").

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