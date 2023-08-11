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Фонд Біла Гейтса виділив $5 млн на розробку застосунків на основі ШІ

11 серпня 2023, 13:33
Фонд Біла Гейтса виділив $5 млн на розробку застосунків на основі ШІ
Фото: WordPress

Про це пише Forbes.

"Близько 50 дослідницьких груп, які планують створювати додатки штучного інтелекту на основі ChatGPT та інших великих мовних моделей для вирішення соціальних та медичних проблем у своїх громадах, отримали по 100 тисяч доларів від Фонду Гейтсів", - йдеться в матеріалі. 

Кожен грант буде $100 тис і його отримувач буде працювати над широким спектром проблем: від дослідників, які розробляють чат-бота на основі ChatGPT для створення та управління детальними електронними медичними картками для працівників охорони здоров'я матерів, які пропонуватимуть спеціалізовану освіту студентам і тд. 

Так, в Уганді група вчених має створити застосунок, який дасть змогу фермерам отримувати інформацію про хвороби сільськогосподарських культур мовою луганда, а у В'єтнамі дослідник створює чат-бот, який даватиме поради жителям, які постраждали через потрапляння солоної води в дельту Меконгу. 

Наприклад, в Бразилії некомерційна організація має намір розробити бот на основі великої мовної моделі, за допомогою якого психологи і юристи надаватимуть підтримку жінкам, які зіткнулися з гендерним насильством.

Завершити усі проєкти одержувачі грантів мають через 3 місяці.

Загалом фонд отримав близько 1300 пропозицій від розробників і компаній зі 103 країн світу. 

Заявки оцінювали такими критеріями: робота має бути виконана в країні з низьким і середнім рівнем доходу, розробка має бути присвячена критично важливій суспільній проблемі та виконуватися на основі LLM. Останній критерій був ключовим, оскільки мета програми - оцінити, з якими проблемами LLM можуть зіткнутися користувачі в країнах, що розвиваються.

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