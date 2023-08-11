Фонд Біла Гейтса виділив $5 млн на розробку застосунків на основі ШІ

Про це пише Forbes.

"Близько 50 дослідницьких груп, які планують створювати додатки штучного інтелекту на основі ChatGPT та інших великих мовних моделей для вирішення соціальних та медичних проблем у своїх громадах, отримали по 100 тисяч доларів від Фонду Гейтсів", - йдеться в матеріалі.

Кожен грант буде $100 тис і його отримувач буде працювати над широким спектром проблем: від дослідників, які розробляють чат-бота на основі ChatGPT для створення та управління детальними електронними медичними картками для працівників охорони здоров'я матерів, які пропонуватимуть спеціалізовану освіту студентам і тд.

Так, в Уганді група вчених має створити застосунок, який дасть змогу фермерам отримувати інформацію про хвороби сільськогосподарських культур мовою луганда, а у В'єтнамі дослідник створює чат-бот, який даватиме поради жителям, які постраждали через потрапляння солоної води в дельту Меконгу.

Наприклад, в Бразилії некомерційна організація має намір розробити бот на основі великої мовної моделі, за допомогою якого психологи і юристи надаватимуть підтримку жінкам, які зіткнулися з гендерним насильством.

Завершити усі проєкти одержувачі грантів мають через 3 місяці.

Загалом фонд отримав близько 1300 пропозицій від розробників і компаній зі 103 країн світу.

Заявки оцінювали такими критеріями: робота має бути виконана в країні з низьким і середнім рівнем доходу, розробка має бути присвячена критично важливій суспільній проблемі та виконуватися на основі LLM. Останній критерій був ключовим, оскільки мета програми - оцінити, з якими проблемами LLM можуть зіткнутися користувачі в країнах, що розвиваються.