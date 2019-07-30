"Фонд боротьби з корупцією" Навального закликає до нових акцій протесту у Москві
Суди над затриманими на неузгодженій акції в центрі столиці Росії Москви 27 липня ухвалили рішення про арешти десятків людей (за останніми даними, таких близько 60). Значну частину заарештованих на терміни від 10 до 30 діб становлять відомі опозиціонери, насамперед соратники Навального, йдеться в "Радіо Свобода".
У Московському міському суді заявляють, що після суботньої акції в суди російської столиці надійшло понад 200 протоколів про адміністративні правопорушення.
3 серпня представники незареєстрованої Лібертаріанської партії Росії мали намір провести нову акцію за допуск опозиційних кандидатів на вибори до Московської міської думи. Партія пропонувала мерії три майданчики для проведення, чиновники запропонували провести мітинг на проспекті Сахарова, це не влаштувало організаторів. Після переговорів у мерії Москви 30 липня був затриманий один з лідерів лібертаріанців Михайло Свєтов.
Нагадаємо, що 27 липня у Москві поліцейські із грубим застосуванням сили затримали понад 1300 учасників мітингу "За чесні вибори" на підтримку незалежних кандидатів на виборах до міської думи, яким відмовили в реєстрації.
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