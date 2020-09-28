Фонд держмайна програв суд Ахметову за "Укртелеком"

Суд відмовився задовольнити позов Фонду держмайна до ТОВ "ЕСУ" про розірвання договору купівлі-продажу 92,79% акцій "Укртелекому" та стягнення 2,17 мільярда гривень пені.

"Позивач не довів факту невиконання ТОВ "ЕСУ" умов договору купівлі-продажу пакета акцій та істотного порушення покупцем своїх зобов’язань, яке б значною мірою позбавило позивача (продавця) того, на що він розраховував при укладенні цього договору", - йдеться йдеться у рішенні Господарського суду м. Києва. Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням Finbalance.

Нагадуємо:

Фонд держмайна у 2011 році продав 92,79% акцій "Укртелекому" українській "дочці" австрійської компанії EPIC - ТОВ "ЕСУ" - за 10,575 млрд грн.

Група "СКМ" українського олігарха Ріната Ахметова придбала "ЕСУ" в 2013 році за 860 мільйонів доларів у Raga Establishment, яка на початку 2017 року викупила "Укртелеком" у EPIC.

Raga Establishment заявила, що отримала лише 100 млн доларів за продаж пакету акцій і подала у суд.

Суд Лондона у червні 2017 року зобов'язав "СКМ" доплатити 760 мільйонів доларів Raga Establishment за "Укртелеком".

У жовтні 2019 року "СКМ" виплатила ще понад 700 мільйонів доларів Raga Establishment.

За даними ЕП, афілійованю з Raga Establishment особою є олігарх Дмитро Фірташ.

Нагадаємо, що раніше SCM і Raga досягли мирової угоди в спорі про продаж "Укртелекому"

