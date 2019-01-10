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SCM і Raga досягли мирової угоди в спорі про продаж "Укртелекому"

Компанії Raga Establishment Limited і SCM Financial Overseas Limited офіційно й остаточно врегулювали між собою спір щодо продажу "Укртелекому" в 2011 році
Компанія SCM Ріната Ахметова уклала мирову угоду з компанією "Raga Establishment", яка приватизувала "Укртелеком". Всі судові суперечки між компаніями домовилися припинити.
SCM і Raga досягли мирової угоди в спорі про продаж "Укртелекому" Фото: iPress.ua

Зазначається, що у 2011 році приватизувала Raga Establishment "Укртелеком". В умовах приватизації зазначалось, що компанія зобов'язана інвестувати кошти у розбудову інфраструктури "Укртелекому". Згодом SCM придбала у Raga "Укртелеком", однак цей договір намагалися розірвати через те, що "Raga" не виконала умов приватизаційної угоди. Після цього Raga подала до Лондонського арбітражу на SCM. Саме судові спори домовилися припинити, повідомляє "Громадське".

За часів президентства Януковича, у 2011 році, "Укртелеком" викупив єдиний учасник торгів - компанії "ЕСУ", яким володіла австрійська компанія EPIC.

СКМ Ріната Ахметова придбала "ЕСУ" через два роки після тендера.

У 2015 році "Укртелеком" взяв на себе зобов'язання викупити у двох держбанків ("Ощадбанку" та "Укрексімбанку") облігації своєї материнської компанії "ЕСУ" (дочка СКМ) на суму 2 млрд грн.

Але телеком-оператору так і не вдалося продати свій мобільний актив - "Трімоб", тому у компанії не було грошей на покриття облігацій. Терміни виплати боргу закінчилися ще в середині березня 2017 року.

Раніше Господарський суд Києва відхилив позов Фонду держмайна до ТОВ "ЕСУ" про розірвання приватизаційного договору купівлі-продажу контрольного пакета (92,79%) акцій "Укртелекому" і стягнення понад 2 мільярдів гривень.

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01 10 2019 16:20
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