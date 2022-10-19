Держава за місяць приватизації отримала понад мільярд гривень

У Верховній Раді зазначили, що все, що заробляє сьогодні країна, в тому числі від приватизації - іде прямо на оборону, оскільки міжнародні партнери фінансують тільки соціальні видатки.

Після прийняття нового закону щодо приватизації держава за місяць аукціонів заробила понад мільярд гривень, які використовують на потреби оборони.

Про це повідомила заступниця голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, передає пресслужба ВРУ.

За її словами, всі ці активи отримають саме українські інвестори, які готові інвестувати в розширення бізнесу навіть під час війни.

"Для держави це подвійна вигода: по-перше, зростання ВВП, по-друге – надходження від приватизації в державному бюджеті. Все, що заробляє сьогодні країна, в тому числі від приватизації – йде прямо на оборону, оскільки міжнародні партнери фінансують тільки соціальні видатки", – додала Підласа.

За її словами, попри складну безпекову ситуацію, на аукціонах спостерігається така ж конкуренція, як і минулого року: в середньому 3,5 учасники. Однією з причин стало спрощення правил приватизації, яке Верховна Рада України ухвалила в серпні.

Як писав iPress, в Україні стартувала мала приватизація. Фонд держмайна продає невеликі об'єкти, які нині або узагалі не працюють, або мають мільйонні борги та є збитковими.