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Держава за місяць приватизації отримала понад мільярд гривень

У Верховній Раді зазначили, що все, що заробляє сьогодні країна, в тому числі від приватизації - іде прямо на оборону, оскільки міжнародні партнери фінансують тільки соціальні видатки.
Держава за місяць приватизації отримала понад мільярд гривень Фото: Фонд держмайна України

Після прийняття нового закону щодо приватизації держава за місяць аукціонів заробила понад мільярд гривень, які використовують на потреби оборони.

Про це повідомила заступниця голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, передає пресслужба ВРУ.

За її словами, всі ці активи отримають саме українські інвестори, які готові інвестувати в розширення бізнесу навіть під час війни.

"Для держави це подвійна вигода: по-перше, зростання ВВП, по-друге – надходження від приватизації в державному бюджеті. Все, що заробляє сьогодні країна, в тому числі від приватизації – йде прямо на оборону, оскільки міжнародні партнери фінансують тільки соціальні видатки", – додала Підласа. 

За її словами, попри складну безпекову ситуацію, на аукціонах спостерігається така ж конкуренція, як і минулого року: в середньому 3,5 учасники. Однією з причин стало спрощення правил приватизації, яке Верховна Рада України ухвалила в серпні.

Як писав iPress, в Україні стартувала мала приватизаціяФонд держмайна продає невеликі об'єкти, які нині або узагалі не працюють, або мають мільйонні борги та є збитковими.

 
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19 10 2022 15:59
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