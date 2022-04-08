ПОЛІТИКА НОВИНИЗа словами очільника уряду, держава також запускає грантові програми, щоб мотивувати бізнес і людей максимально створювати робочі місцяПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З осені в Україні стартує приватизація - прем’єр-міністр
Фото: finance.liga.net
З 1 вересня в Україні має масово стартувати приватизація.
Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
"З 1 вересня в Україні має масово стартувати приватизація. Таке завдання поставив президент, Верховною Радою прийнято відповідне законодавство, урядом розроблені всі підзаконні нормативні акти", - пише Шмигаль.
На селекторній нараді з керівниками областей Денис Шмигаль дав завдання підготувати все необхідне для приватизації. За словами прем‘єра, держава запускає грантові програми, щоб мотивувати бізнес і людей максимально створювати робочі місця.
"Оскільки мала приватизація в селах і містечках, де люди знають об’єкти, які роками стоять і неефективно використовуються, дасть можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та завдяки грантовим програмам швидко розпочати роботу", - додав він.
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